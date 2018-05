Advertenties in zelfrijdende auto's worden miljardenbusiness

Run op elektri­sche scooters: verkoop verdrievou­digd

23 mei De verkoop van elektrische scooters in Nederland is in de eerste vier maanden van dit jaar verdrievoudigd. Volgens de RAI Vereniging, waarin de importeurs vertegenwoordigd zijn, is de populariteit mede te danken aan het groeiende aanbod, dalende prijzen en betere kwaliteit van de scooters. Ook steeds meer gerenommeerde scootermerken introduceren elektrische modellen.