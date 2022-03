‘Afslaande SUV’s veel gevaarlijker voor voetgangers dan reguliere personenauto's’

Een analyse van Consumer Reports wees vorig jaar uit dat vanwege hun hogere constructies en hoekigere ontwerp ‘sommige SUV’s veel grotere dode hoeken hebben’. De IIHS zegt dat er meer onderzoek nodig is, maar zeker is in ieder geval dat het aantal doden en gewonden bij voetgangersongevallen sinds 2009 elk jaar is toegenomen. In 2020 waren er in de VS meer dan 6500 dodelijke slachtoffers en 54.700 gewonden. Eerdere studies toonden aan dat SUV’s dodelijker zijn voor voetgangers dan kleinere auto’s, en het is algemeen bekend dat de verkoop van SUV’s is blijven stijgen, terwijl de verkoop van kleinere personenauto’s is gedaald.