Afslankkuur: rijden met de Lamborghini Huracán Performante

Mooi zijn Lamborghini’s altijd geweest. Futuristisch ook en tevens indrukwekkend en atletisch tegelijk. De auto’s vormden het geestesoog van Ferruccio Lamborghini, een gefrustreerde tractorfabrikant uit Sant’Agata, die dacht dat hij het beter kon dan ‘buurman’ Enzo Ferrari. Dat bleek wat overdreven, want de kwaliteit van de eerste generaties Lamborghini was niet altijd om over naar huis te schrijven. Niet verrassend dus dat de verkopen van de Lamborghini sportwagens lange tijd achterbleven bij die van de gelijknamige landbouwvoertuigen.

Op een mooie dag echter besloot het Volkswagen-concern Lamborghini in te lijven, met als gevolg dat een Lamborghini vanaf toen net zo goed was als een Audi, echter zonder de meegebakken relatieve saaiheid van een dergelijk confectiemerk. De modellen die Lamborghini sindsdien heeft uitgebracht, hebben nog steeds allemaal het DNA van de vechtstieren waaraan ze hun namen te danken hebben en ze blijven ook nog eens heel. Een klassieke win-win situatie, die het merk veel trouwe klanten heeft opgeleverd.

Extra licht

Het nieuwste product van Lamborghini is de extra lichte Huracán Performante. Een overdaad aan koolstofvezel dat regulier materiaal vervangt, zorgt bij dit model voor een gewichtsreductie van zo'n 40 kilo ten opzichte van de reeds bekende Huracán. Het totaalgewicht ligt nu op 1.382 kilo. Forged Composite, een product van Lamborghini zelf, is toegepast voor de achterspoiler, motorkap, bumpers en diffusers. Daarnaast is de Performante voorzien van zogeheten actieve aerodynamica. Aerodinamica Lamborghini Attiva (ALA) is een nieuw voor de Performante ontwikkeld pakket van beweegbare klepjes en vinnen, die zich in minder dan 500 milliseconden aanpassen aan de omstandigheden.

Deze extra lichte versie heeft een 640 pk en 600 Nm sterke motor. Het is daarmee de krachtigste V10 die Lamborghini ooit in een auto heeft gelepeld. Ook het in- en uitlaatsysteem zijn opnieuw ontworpen. Dit zorgt niet alleen voor een ander geluid, maar ook voor meer vermogen en een lager gewicht. De ophanging is 10 procent stijver ten opzichte van die van de reguliere Huracán. Het resultaat is een auto die in 2,9 tellen naar de 100 km/u schiet en die ondanks de forse spoiler het gevecht met de luchtweerstand pas opgeeft bij 325 km/u.

Volgens de fabrikant raffelt deze Performante de beruchte Nürburgring af in een bizarre 6 minuten en 52 seconden. Niet alleen sneller dus dan de twaalfcilinder modellen van Lamborghini, maar ook nog eens een tijd die eigenlijk alleen te verbeteren valt door de McLaren P1 en de nieuwe Porsche 911 GT2 RS.

‘Corsa’

Hoe ruig hij er dan ook uit mag zien, de Lamborghini Huracán Performante blijkt in de praktijk een auto waar iedereen zo mee wegrijdt. In standje automaat is het een kwestie van gas geven en remmen, niets meer en niets minder. Vierwielaandrijving en elektronica houden de auto in het gareel, zodat de kans op ongelukken flink wordt beperkt.

Saai wordt het in deze auto nooit. Dat komt deels doordat je zo laag bij de weg zit, deels doordat de motor in je nek ligt te hijgen, deels doordat je naar buiten kijkt alsof je in een jagershut zit en deels door de klappen van de zeventraps automaat met dubbele koppeling. Bovenal komt het echter door het fantastische motorgeluid. Het gejank dat uit de stortkokers aan de achterzijde komt, is werkelijk fenomenaal. Hard en doordringend bij modale toerentallen en rond de 8.000 toeren jankend als een racemotor. In standje Sport en Corsa word je bij het loslaten van het gaspedaal bovendien getrakteerd op harde klappen uit de uitlaat.

Endorfine

Andere sterke punten van de Huracán zijn de verrassend kleine draaicirkel en het prachtige alcantara interieur met alle zeskantige details. De afwerking en materiaalgebruik zijn top en de remmen zijn fantastisch. En dan is er nog de nauwelijks te toppen intense sensatie die het doortrekken van alle zeven versnellingen tot de toerenbegrenzer biedt.

Nadelen zijn er ook. In- en uitstappen is niet eenvoudig en door de naar achteren geplaatste stoelen en naar voren lopende voorruit moet je bij een boven de weg hangend verkeerslicht enorm vooroverbuigen om iets te kunnen zien. Ook vermoeiend zijn de permanente zoem-, zuig- en sis-geluiden die gepaard gaan met de thermodynamica van de V10. De grootste misser is in onze ogen echter de op het stuur geplaatste richtingaanwijzer. Doordat deze meedraait, zet je halverwege de rotonde regelmatig de ruitenwissers aan in plaats van keurig aan te geven dat je het verkeersplein wilt verlaten.

Het zijn offers die de kopers van dit soort auto’s graag brengen. Kleine ongemakken in een auto die je verder zoveel adrenaline en endorfine schenkt dat je ze niet eens voelt. Bovendien is dit natuurlijk niet de auto waarmee je graag naar Zuid-Frankrijk rijdt, maar meer de kermisattractie voor de kortdurende kicks. Een auto om van te genieten en om mensen om je heen te laten meegenieten. Want de aandacht voor de Performante is overweldigend, waar je ook bent. Nou maar hopen dat de auto tevens genoeg blij makende stofjes opwekt bij zijn kopers, om hen de aanschafprijs van 321.384 euro snel te doen vergeten.

Specificaties Lamborghini Huracán Performante