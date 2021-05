Alle auto's kunnen straks Rijkswaterstaat informeren over situatie op de wegen

Auto’s in heel Nederland kunnen vanaf dit najaar informatie over de toestand van de weg online delen met Rijkswaterstaat. Zo kan Rijkswaterstaat eerder anticiperen op bijvoorbeeld gladheid en ontstaat er een beter beeld van de conditie van de wegen. Het Ministerie van I&W benadrukt dat de informatie geanonimiseerd wordt doorgegeven.

Door de data die de auto’s automatisch melden aan Rijkswaterstaat krijgt de wegbeheerder een beter beeld van de actuele staat van het wegennet. Hierdoor kunnen kleine schades bijvoorbeeld eerder opgespoord en sneller verholpen worden. Voorheen was het alleen mogelijk om deze informatie fysiek te verkrijgen via periodieke metingen en inspecties. Ook kan gladheid door de informatiedeling tijdig gedetecteerd worden, waardoor er eerder strooiwagens kunnen gaan rijden in het betreffende gebied. Een test met 15.000 auto’s leidde volgens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat tot positieve resultaten, waardoor het systeem nu landelijk ingevoerd wordt.

Dat roept natuurlijk vragen op met betrekking tot de privacy, maar volgens het ministerie wordt de informatie anoniem met Rijkswaterstaat gedeeld. Hierbij gaat het enkel om de gegevens van de infrastructuur waar onderhoud nodig is. Informatie over het type auto komt niet bij de wegbeheerder terecht. Overigens hoef je als bestuurder niets te doen, de systemen in de auto communiceren automatisch met die van Rijkswaterstaat. Het is niet bekend of je hier ook bezwaar tegen kunt maken. Oudere auto’s zonder online verbinding kunnen deze informatie uiteraard niet doorgeven.

Demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen is enthousiast over het initiatief: ,,Dit maakt de weg veiliger voor weggebruikers. Techniek in auto’s gaat ons echt helpen bij beter onderhoud van onze infrastructuur.”

