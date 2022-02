Alleen deze 18 auto’s zijn goed beschermd tegen oprukkende keyless diefstal

Sinds 2016 heeft de ADAC, de Duitse evenknie van de ANWB, meer dan 500 nieuwe auto’s met keyless entry gecontroleerd op diefstalbeveiliging. Het gaat daarbij om auto’s die zonder fysieke sleutel kunnen worden geopend en gestart. De 24 modellen die slaagden voor de test waren uitgerust met Ultra Wide Band-technologie (UWB). UWB zorgt ervoor dat het voertuig de werkelijke afstand van de autosleutel tot de auto herkent, waardoor deze alleen start als de sleutel zich in de buurt bevindt.

‘Slaapstand’ sleutel

Sommige fabrikanten vertrouwen op een bewegingssensor in de sleutel. Als deze een bepaalde tijd niet wordt verplaatst, wordt het radiosignaal uitgeschakeld en kan het voertuig niet meer illegaal worden geopend en weggereden. Vanuit het oogpunt van de ADAC is deze methode echter minder veilig, aangezien keyless diefstal ondanks deze ‘slapende sleutel’ nog steeds mogelijk is zolang het radiosignaal niet is uitgeschakeld. De ADAC heeft deze methode in 37 geteste modellen aangetroffen.

Eerste beveiliging pas in 2018

Hoewel dit gat in de beveiliging al tien jaar bestaat, kwamen de eerste modellen met een afdoende beveiliging pas in 2018 op de markt. Het ging hierbij voornamelijk om producten van Jaguar/Land Rover. Sinds 2019 zijn steeds meer groepsmodellen van Audi, Seat, Skoda en Volkswagen beschermd met UWB. Hieruit blijkt dat een veiliger systeem ook mogelijk is in minder dure voertuigen.

Hoewel het aantal autodiefstallen mede als gevolg van de coronacrisis vorig jaar met ruim zes procent is gedaald, groeide de afgelopen jaren het aandeel auto’s dat is ontvreemd via keyless diefstal. ,,Wij adviseren dan ook om een extra CCV-goedgekeurd alarmsysteem te monteren bij voertuigen met een keyless entry-systeem", zegt Rudi Welling, manager van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit. ,,Veel moderne auto's zijn helaas nog altijd gevoelig voor deze vorm van diefstal.”

Veel VW en Land Rover

De auto’s die zijn voorzien van Ultra Wide Band-technologie, en dus nagenoeg onmogelijk gestolen kunnen worden via keyless diefstal, zijn de nieuwste uitvoeringen van de Audi A3, Audi A5 40 G-Tron, BMW iX X-Drive, Cupra Formentor, Jaguar E-Pace, Jaguar i-Pace, Land Rover Defender, Land Rover Discovery, Range Rover, Mercedes S500, Seat Leon, Skoda Eniaq, Skoda Octavia, VW Caddy, Golf 8, VW ID.3, VW ID.4 en Volkswagen Polo. Voor een lijst van alle geteste auto's klik je hier.

Zo voorkom je keyless autodiefstal

1. Gebruik een stuurslot. Deze ouderwetse methode kan dieven ervan weerhouden om uw auto te stelen.

2. Luister naar het geluid van de portieren die vergrendeld worden. Als je niets hoort, controleer dan nogmaals of de deuren op slot zitten.

3. Plaats een track-and-trace-systeem. Deze apparaten kunnen waarschuwen wanneer je auto wordt gestart en bijhouden waar deze naartoe gaat.

4. Schakel je sleutel handmatig uit. Sommige fabrikanten hebben een knop in de sleutel opgenomen waarmee deze ‘s nachts kan worden uitgeschakeld.

5. Plaats camera’s. Vaak worden dieven ervan weerhouden om je auto te stelen en anders kunnen ze worden gebruikt om de persoon te lokaliseren die de diefstal heeft gepleegd.

6. Meld elk verdacht gedrag in je omgeving altijd in de buurt-app en aan de politie.

7. Zet je auto in een garage. Dieven richten zich minder snel op je auto als deze in een afgesloten garage staat.

8. Blijf op de hoogte van de nieuwste software. Veel fabrikanten werken hun beveiligingssystemen in de auto bij om keyless diefstal te voorkomen.

9. Leg je sleutel in een stalen snoep- of koektrommel. Hierdoor wordt de straling van de sleutel geblokkeerd.

