Alles is elektrisch, maar waar blijft de cabrio op stroom?

INTERVIEW Een klimaatneu­tra­le auto, bestaat die? Dit ‘automerk van de toekomst’ denkt van wel

7 april Is het mogelijk om een auto te produceren zonder ook maar een gram broeikasgas uit te stoten? Op dit moment lukt niemand dat nog, maar het Zweedse Polestar wil uiterlijk in 2030 een ‘klimaatneutrale’ auto op de markt brengen. ,,De uitdaging om dit voor elkaar te krijgen is zó groot, dat ik er ’s nachts wakker van lig.”