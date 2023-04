Als Saskia ‘s nachts wakker wordt rijdt ze op haar motor naar Parijs om een croissantje te eten

Grote kans dat jij met autobanden rijdt van dit bedrijf: ‘Hoe stiller de auto, hoe stiller de banden’

De Klok Banden in Oud-Beijerland. De zaak zit al tig jaar in de Hoeksche Waard, maar heeft onlangs een nieuwe uitbreiding gekregen. Zeg maar een voetbalveld erbij, wat de totale bedrijfsruimte opstuwt tot een imposante 25.000 vierkante meter. Met - schrik niet - een totale capaciteit van ruim een half miljoen banden. Het bedrijf is een van de grootste bandenleveranciers van Nederland.