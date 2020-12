Alwéér een Chinees automerk naar Nederland: ‘Wij zijn beter dan Tesla’

interviewIn rap tempo arriveren Chinese automerken op de Nederlandse markt. Afgelopen jaar maakten MG en Aiways hun debuut, volgend jaar komt daar onder meer Xpeng bij. In een gesprek met onze autoredactie benadrukt topman Brian Gu van Xpeng dat hij een serieuze concurrent wil zijn van Tesla: ,,In enkele opzichten doen wij het echt beter.’’

Brian Gu denkt dat hij de concurrentie met Tesla gemakkelijk aankan: ,,Onze elektrische auto’s zijn ruimer, rijden beter en hebben slimmere technologie aan boord. Bovendien hebben wij de kwaliteit beter onder controle en kunnen klanten ook na aanschaf nog steeds goede service van ons verwachten.’’

Xpeng bestaat nog maar vijf jaar en bracht twee jaar geleden zijn eerste auto uit. Maar de autofabrikant heeft inmiddels een beursnotering in New York (NYSE) en waagt de komende week de oversteek naar Europa. Noorwegen heeft nu de primeur, maar Nederland staat voor volgend jaar op het programma. Allereerst zal hier dan de Xpeng G3 te koop zijn: een compacte SUV die in Noorwegen een prijskaartje heeft van €33.700.

- China is een groot land met heel veel inwoners, waar de automarkt de afgelopen jaren immens is gegroeid. Ondanks deze ogenschijnlijk ideale omstandigheden voor autofabrikanten, willen steeds meer Chinese merken naar Europa komen. Waarom eigenlijk?

,,China is inderdaad de grootste automarkt ter wereld en als Chinees bedrijf wil je je eerst en vooral ontwikkelen op de Chinese markt. Maar de auto’s die wij maken, we noemen ze ‘smart EV’s (slimme elektrische voertuigen, red.), zijn interessant voor de hele wereld. Je moet zulke producten niet alleen aan China voorbehouden.

,,We vormen serieuze concurrentie voor alle andere autofabrikanten die wereldwijd opereren. Dat komt door onze geavanceerde technologie, het aantrekkelijke design en alle andere bijzondere eigenschappen van onze auto’s. Bovendien zijn in Europa enkele landen nu eenmaal bijzonder vriendelijk voor elektrische auto’s, zoals Noorwegen en Nederland. Daar kan je auto’s overal opladen en de overheden bieden aantrekkelijke fiscale voordelen voor het elektrisch rijden. Bovendien staat het publiek in een land als Nederland positief tegenover de elektrische auto. Onze aanwezigheid in Europa zal ons uiteindelijk helpen om een wereldmerk te worden.’’

- Op dit moment heeft u twee fabrieken in China, goed voor een jaarlijkse productie van enkele honderdduizenden auto’s. Hoeveel auto’s wilt u uiteindelijk gaan exporteren?

,,Over vijf tot tien jaar willen de helft van onze jaarlijkse productie exporteren.’’

- Maar in Europa zijn al zo veel automerken te koop, de concurrentie is moordend. Hoe denkt u hier de markt te kunnen veroveren? Wat voegen uw auto’s toe aan alles wat hier al verkrijgbaar is?

,,Onze auto’s zien er aantrekkelijk uit, hebben een grote actieradius en we uniek is onze software en besturingssystemen, die we zelf ontwikkeld hebben. Daarmee zijn we onze Europese concurrenten echt een stap voor. De beleving in onze ‘smart cockpit’ is uniek. En je krijgt bij ons meer waar voor je geld. We zijn niet goedkoper dan de concurrentie, maar je krijgt bij ons wel meer auto: meer ruimte en de technologie is innovatiever en van een hoger niveau. Luisteren naar muziek, navigeren: het werkt bij ons allemaal veel intuïtiever. Uit onafhankelijke tests is onomstotelijk bewezen dat onze auto’s slimmer zijn dan Tesla’s. Echt, ze hebben betere software én ze rijden ook beter.’’

- Intussen brengen ook de Europese autofabrikanten steeds meer elektrische auto’s op de markt. Wat vindt u van die modellen?

,,Europese autofabrikanten zijn van oudsher erg sterk. Ze zijn al heel erg aanwezig wereldwijd, ook in China. Sommige maken flinke stappen door op grote schaal elektrische auto’s te introduceren. Volkswagen bijvoorbeeld, investeert er veel in. Daar zijn wij blij mee: hoe meer elektrische auto’s worden aangeboden, des te meer mensen met een benzine- of dieselauto in de verleiding komen om óók elektrisch te gaan rijden. De hele industrie heeft daar profijt van. Ook Tesla heeft de gehele auto-industrie op die manier een dienst bewezen.’’

- Wat heeft u van Tesla geleerd?

,,Tesla heeft een ijzersterk merkimago opgebouwd met technologische innovatie en een vernieuwende manier van auto’s verkopen. Maar sommige van hun auto’s zijn nog steeds onnodig groot en zwaar. En als ik de reacties van klanten zie na aankoop, heeft Tesla nog wel wat te verbeteren op het gebied van productiekwaliteit en service richting de klanten. Hopelijk kunnen wij dat beter. Overigens was het voor Tesla wel veel gemakkelijker om in Europa op de markt te komen dan voor een Chinees merk. Omdat Tesla Amerikaans is. Maar van dat nadeel zijn wij ons bewust.’’

Volledig scherm Topman Brian Gu van Xpeng Motors © XPENG Motors

- Welke auto’s wilt u in Nederland gaan verkopen?

,, In Noorwegen beginnen we nu met G3, de compacte SUV. Die is ook interessant voor Nederland. De P7, onze grote vierdeurs coupé, is ook heel geschikt voor Europa. Ons derde model zal opnieuw een sedan zijn en debuteert eind volgend jaar in China. Kort daarna willen we ook die auto in Europa gaan verkopen.

,,Liefst zou ik meteen ons nieuwste en coolste product in Nederland op de markt brengen. Met de allernieuwste technologie als het gaat om zoiets als spraakbediening. Die werkt veel beter dan de systemen van BMW, Mercedes of Audi. In principe kan je alles wat je ziet in de auto, bedienen met je stem. We passen het systeem nu voor de Europese landen aan. Daarbij gaat het niet simpelweg om vertalen. Het systeem moet ook rekening houden met de cultuur van een land of met productnamen die daar bekend zijn. Dat is best een uitdaging.’’

Volledig scherm Xpeng P7 © Xpeng

- Enkele westerse media hebben uw merk ervan beschuldigd niet origineel te zijn. Uw P7 zou als twee druppels water lijken op een Tesla Model S. Wat vindt u van die kritiek?

,,Als jong bedrijf moet je modellen vormgeven voor de klanten die je wilt bereiken. De Model X en P3 zijn totaal verschillend, als het gaat om de kopers die ervoor kiezen, de prijs en het design. Wij hebben niet dat grote formaat, we hebben niet de vleugeldeuren. Maar goed, auto’s lijken al gauw op elkaar. In vergelijking met een Tesla Model S is onze P7 groter, praktischer en hij is slimmer dankzij betere software en besturingssystemen. Ja, er is wel enige overeenkomst, maar je kunt ook zeggen: die Tesla Model S en Xpeng P7 lijken op een Jaguar! Ik maak mij daar geen zorgen over, als we ons maar voldoende weten te onderscheiden.

,,In ons designteam hebben we mensen die bij Maserati en Mazda hebben gewerkt. We werken ook met designstudio’s over de hele wereld. Voor de P7 hebben we met Porsche gewerkt. Dus je ziet wel degelijk Europese en Amerikaanse designinvloeden in onze auto’s.’’

- Bent u niet bang dat Europese autokopers het niet zien zitten om vele tienduizenden euro’s te investeren in een auto van een onbekend merk?

,,Dat is onze grote uitdaging. Maar die had Tesla ook toen ze naar Europa gingen. Je hebt even tijd nodig om klanten te overtuigen. Voor ons is het wel gemakkelijker dan het destijds voor Tesla was. Want elektrische en deels zelfrijdende auto’s zijn nu in Europa al veel meer gemeengoed dan een paar jaar geleden.’’

- Maar misschien is het de onzekerheid die Europese kopers tegenhoudt, bijvoorbeeld over de afschrijving. Hoe weet je wat zo’n Chinese auto na een paar jaar nog waard zal zijn?

,,Bij een elektrische auto is het altijd de vraag wat hij na een paar jaar nog waard is. Een merk heeft tijd nodig om zich te bewijzen. Kijk hoe een elektrische auto er drie jaar of vijf jaar geleden uit zag: heel traditioneel, door conventionele fabrikanten gemaakt, niet gebruiksvriendelijk. Nu is er Tesla en zij brengen net als Xpeng plezier in het elektrisch rijden. We hebben er veel vertrouwen in: met die restwaarde komt het wel goed.’’

Volledig scherm Xpeng P7 © Xpeng

- Met name in Europa en de VS bestaat een zekere angst voor Chinese producten propvol elektronica. Overheden zijn bezorgd over al die data, camera’s en microfoons. De Chinese overheid zou er mee kunnen spioneren. Uw auto’s zitten ook vol met dat soort apparatuur. Kan dat uw succes in de weg staan?

,,Ook in China is men zich bewust van dat soort risico’s en ook daar bestaat strenge wetgeving over wat er met de data gebeurt. Uiteraard houden wij ons strikt aan de Europese regelgeving op dat gebied. Maar we willen natuurlijk wel dat mensen ons vertrouwen. Daarom zullen we niks overhaast doen. We doen het rustig aan, om het vertrouwen te winnen. Al willen we natuurlijk van de data van de tienduizenden auto’s die we op de weg hebben, leren.’’

- Uw auto’s kunnen voor een belangrijk deel al autonoom rijden. Is de zelfrijdende auto uw hoofddoel?

,,Nee, wij hebben niet de ambitie om zo snel mogelijk een volledig zelfrijdende auto uit te brengen. Wel willen we die technologie de komende jaren inzetten om autorijden leuker, veiliger en gebruiksvriendelijker te maken. Onze volgende generatie auto’s krijgt standaard lidar (laser-radar) en een enorme rekenkracht in de computersystemen. Daarom werken we op dat gebied samen met NVDIA, bekend uit de game-industrie.

,,Maar volledig autonoom rijden zal binnen drie, vier jaar alleen mogelijk zijn als lokale overheden daar bepaalde trajecten en gebieden voor aanwijzen en de infrastructuur erop aanpassen. Het is niet ons doel om de bestuurder per se achter het stuur vandaan te halen.’’

Geavanceerde technologie De G3 is volgend jaar het eerste model van Xpeng dat naar Nederland komt. Volgens de fabrikant onderscheidt de compacte SUV zich met zijn reikwijdte van 451 kilometer (WLTP), slimme spraakbediening, intelligente navigatie en bedieningsfuncties op afstand, via een app. Het batterijenpakket heeft een capaciteit van 66 kWh en is bij een snellader in een half uur op te laden van 30 naar 80 procent. De software voor het besturingssysteem (XPilot en Xmart OS) heeft het bedrijf in eigen beheer ontwikkeld. Bij onafhankelijke (NCAP) crashtests in China heeft de auto de hoogste waardering gekregen. Het tweede model van Xpeng is de P7: een sportsedan in de stijl van de Tesla Model S. De vierdeurs coupé sprint in 4,4 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u en heeft een krachtige processor van NVIDIA aan boord die 30 biljoen bewerkingen per seconde levert. Deze is volgens de fabrikant 12 keer krachtiger dan de chips van de meeste vergelijkbare auto’s. XPeng heeft ook zijn eigen platform ontwikkeld, waar standaard veel sensoren deel van uitmaken. Zo zijn er 12 ultrasone sensoren, acht HD-camera’s en drie radars aan boord. De volgende generatie auto’s, waarvan de eerste modellen in 2021 en 2022 verschijnen, krijgt ook standaard lidar (laser-radar).

Volledig scherm Xpeng G3 © Xpeng

Volledig scherm Xpeng G3 © Xpeng

Volledig scherm Xpeng G3 © Xpeng

Volledig scherm Xpeng G3 © Xpeng

Volledig scherm Xpeng G3 © Xpeng

Volledig scherm Xpeng G3 © Xpeng

Volledig scherm Xpeng P7 © Xpeng

Volledig scherm Xpeng P7 © Xpeng

Volledig scherm Xpeng P7 © Xpeng

Hoe duurzaam is een elektrische auto eigenlijk? De Universiteit van Nederland legt het uit in onderstaande video

