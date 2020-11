Amerikaan vindt drie meter lange python onder zijn motorkap

Wandelaar vindt 4 meter lange dode python langs de weg in Et­ten-Leur: ‘Ik ben blij dat het geen mens was’

20 oktober ETTEN-LEUR - In het kader dat-zie-je-niet-iedere-dag: Michel Bego ontdekte tijdens het hardlopen aan de Bremberg in Etten-Leur een bizarre vondst. In een sloot naast de doorgaande weg lag een reusachtige python: ,,Dit maak je in Etten-Leur nooit mee.”