Amerikaanse overheid: 'Tesla Model 3 is de veiligste auto ooit'

Belgische politie rijdt met honderden 'vuile' dieselau­to's in milieuzo­nes

8 oktober Eén op de zes auto's van de federale politie in België is eigenlijk te vervuilend om in de milieuzones in Brussel en Antwerpen te mogen rijden. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie zelf. Terwijl de burger boetes krijgt tot 350 euro, wordt voor de politie een uitzondering gemaakt.