'Amerikanen hebben seks in zelfrijdende taxi's’

Nu zelfrijdende voertuigen steeds populairder worden in San Francisco, proberen sommige passagiers hoe ver ze kunnen gaan, vooral omdat er geen bestuurder of begeleider aanwezig is die omstreden gedrag ontmoedigt.

General Motors-dochter Cruise test sinds vorig jaar met zelfrijdende auto’s in de straten van San Francisco (Amerikaanse staat Californië). De autonome voertuigen vervoeren al testpassagiers en zullen naar verwachting uiteindelijk concurreren met Uber en traditionele taxibedrijven.

‘Minstens zes keer seks gehad’

Sinds kort rijden de robottaxi's dag en nacht en dat leidt ertoe dat jongeren zich vrij genoeg voelen om seks te hebben in de voertuigen. De San Francisco Standard vond vier mensen die het hebben geprobeerd. ,,Er is niemand die tegen je zegt: ‘Dat kun je niet maken’”, zegt Alex (niet zijn echte naam), die beweert dat hij minstens zes keer seks heeft gehad in een zelfrijdende taxi.

‘Meteen begonnen met zoenen’

,,We stapten in en begonnen meteen te zoenen”, meldt Megan (ook naam veranderd), die met Alex in de file stond. “Van het een kwam het ander en we begonnen te vrijen. De Cruise robo-taxi’s zijn uitgerust met tal van camera’s om het verkeer in de gaten te houden. Maar ook het interieur staat onder videobewaking, zo schrijft het bedrijf op zijn website. ‘Als er tijdens uw reis iets gebeurt, kunnen we de opnames analyseren’. De passagiers moeten dus zelf voor wat privacy zorgen. Alex: ,,Het was echt grappig, want de cabine werd behoorlijk heet en de voorruit besloeg. Dat zou een probleem zijn geweest in elk ander voertuig.

Porno-actrice

Al in 2018 voorspelden wetenschappers in een studie dat mensen steeds meer seks zouden hebben in zelfrijdende auto’s. Ook werd in dat jaar gewaarschuwd dat sekswerkers die nu nog actief zijn in bordelen, in toenemende mate gebruik zullen gaan maken van zelfrijdende auto’s. In 2019 filmde een pornoactrice hoe ze seks had in een zelfrijdende Tesla terwijl de auto op de automatische piloot stond.

Introductie robottaxi's verloopt niet vlekkeloos

De introductie van zelfrijdende taxi's verloopt niet echt vlekkeloos. Zelfrijdende taxi’s veroorzaakten in San Francisco een verkeerschaos toen tien voertuigen van de firma Cruise uitvielen door wifi-storingen. Deze werden naar verluidt veroorzaakt door een muziekfestival. Het incident gebeurde exact één dag nadat het bedrijf zijn aanwezigheid in San Francisco had uitgebreid. Ooggetuigen meldden dat maar liefst tien stilstaande Cruise-auto’s de weg blokkeerden.