Amerikanen kunnen nu Tesla met bitcoins kopen

Peugeot 308 compleet vernieuwd: groter, ruimer en technolo­gisch een sprong vooruit

18 maart De nieuwe Peugeot 308 is de eerste auto met het nieuwe gezicht van het merk en hij is deze keer 11 centimeter langer geworden. Van de 308 zijn de afgelopen jaren ruim 7 miljoen exemplaren verkocht. Ook in Nederland was hij jarenlang een bestseller en opponent van onder meer de VW Golf en Renault Mégane.