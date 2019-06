Amsterdam wil autobezit aanpakken

Een auto in Amsterdam staat gemiddeld 23 uur per dag stil. De ruimte die die auto’s innemen kan veel beter worden benut. “Daarom moeten we overstappen van bezit naar gebruik.” Dat zei de Amsterdamse verkeerswethouder Sharon Dijksma bij de presentatie van het programma Smart Mobility. Dat moet ruimte in de stad creëren en de leefbaarheid verbeteren.