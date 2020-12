APK-plicht vervalt voor auto's van 50 jaar of ouder

De wetswijziging wordt nu definitief doorgevoerd. Per 1 januari komend jaar vervalt de verplichte apk-keuring voor een auto op het moment dat deze 50 jaar of ouder is. Wie dus een auto bezit die op 1 januari 1971 of eerder op de weg is gekomen, is vanaf die dag al vrijgesteld. Eerder gold de vrijstelling enkel voor auto’s van vóór 1 januari 1960. Minister Cora van Nieuwenhuizen licht in een persverklaring toe waarom dit besluit genomen is: ,,Oldtimers zijn vaak in handen van echte liefhebbers. Zij besteden veel aandacht aan het onderhoud van hun voertuig en gaan er relatief weinig mee de weg op. Om de eigenaren niet onnodig op kosten te jagen, hoeven zij als hun voertuig 50 jaar of ouder is straks niet meer naar de garage voor een verplichte keuring.”