Apple verbetert navigatiekaarten: binnenkort ook ‘Streetview’ in Europa

Apple meldt de komst van het nieuwe ontwerp van Apple Maps in de Verenigde Staten en laat daarbij weten dat Europa de komende maanden volgt. Naast gedetailleerde plattegronden met preciezere adressen bevat de dienst na de update Look Around, een soort Street View zoals Google dat heeft, met panoramafoto’s van straten. In de VS is die functie er voorlopig alleen in een beperkt aantal steden, waaronder San Francisco, Las Vegas en Los Angeles.