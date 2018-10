Aston Martin Vantage is de ultieme Britse muscle car

Aston Martin heeft veel te danken aan de Vantage. In de afgelopen vijftien jaar zijn er ruim 10.000 van verkocht. Voor een klein merk als Aston Martin is dat een gigantisch aantal. De Vantage – met V8 of V12-motor – is geleverd in tal van speciale uitvoeringen en ook in de langeafstandsracerij pakte de auto menig kampioenschap. In 2015 nam Mercedes-AMG een belang van vijf procent in Aston Martin. Dit leidde tot een nauwe samenwerking op technologisch gebied tussen de Britten en de Duitsers. Voor de DB11 en de kersverse Vantage levert AMG daarom nu onder meer de motoren.

In de nieuwe Vantage betekent dat de bekende 4,0 liter V8 van Mercedes-AMG met twee turbo’s. Aston Martin liet echter andere in- en uitlaatkanalen gemonteerd om hem net zo te laten klinken als de atmosferische 4,7 liter uit de vorige generatie Vantage. De nieuwe motor klinkt minder fijngeslepen en een stuk rauwer. Met zijn 509 pk en koppel van 685 Nm accelereert de Vantage in 3,6 seconden naar 100 km/u. De topsnelheid bedraagt 314 km/u. Dat zijn waarden waarmee de auto zich kan meten met de klasse van supersportwagens.

Beleving biedt de Vantage te over. Wanneer je de motor met de startknop tot leven wekt, is het kabaal overweldigend. Hier is duidelijk isolatiemateriaal achterwege gelaten. Bij hogere snelheden nemen de wind- en rolgeluiden sterk toe. Tijdens lange ritten wordt dit tamelijk vermoeiend, alhoewel het prachtige motorgeluid dit aardig overstemt. De besturing is zo direct dat je bij het insturen van een bocht je handen niet van het stuur hoeft te halen. Keerzijde is dat je moet oppassen dat je binnen de lijnen blijft rijden: een keer niezen en je bent al twee rijbanen opgeschoven. De motor is overweldigend. Keer op keer kun je je door de enorme golven koppel laten meeslepen in nog een inhaalactie en nóg een. Iets in de auto lijkt je telkens te willen verleiden tot zaken die eigenlijk op een circuit thuishoren.

Aandacht is er ook zonder buitenissig rijgedrag genoeg voor de nieuwe Vantage. Dat komt deels door de neon-groen gekleurde diffusor onder onze witte auto, die een prachtig effect geeft, maar ook wel een beetje erg opvallend is. In een gedekte kleur kun je je echter ook aardig anoniem door het verkeer bewegen. Het interieur is prachtig en eigentijds – mede met dank aan AMG, dat ook hier voor de nodige moderniteiten zorgde. In het interieur zijn diverse bedieningsorganen van Mercedes terug te vinden. Ook het Comand multimediasysteem is van de Duitsers afkomstig. Jammer dat een dashboardkastje ontbreekt. Er zijn sowieso amper opbergmogelijkheden in het interieur.

Over het uiterlijk van de ‘kleine’ Aston Martin kunnen we kort zijn. Van opzij beschikt de Brit over perfecte proporties. De voorzijde oogt daarentegen wat kaal en onaf. Aan de achterzijde vind je het echte visuele geweld, met een lichtstrip over de gehele breedte, uitlaatpijpen die als afgezaagde geweerlopen uitsteken, en een diffuser die precies doet wat hij moet doen. We zien geen kleppen of luchtsleuven, alleen maar een vlakke onderkant en een ducktail spoiler. Mooi en doeltreffend. De speciaal ontwikkelde, prachtige Pirelli P Zero-banden maken het geheel prachtig af.

De Aston Martin Vantage is 28 centimeter korter dan de DB11 waarvan deze is afgeleid. Anders dan zijn grote broer heeft hij dus geen stoelen achterin. De kortere maatvoering vertaalt zich in 170 kilo lager gewicht ten opzichte van de DB 11. Schoon aan de haak weegt de nieuwe 4,47 meter lange Vantage 1.630 kilo. Voor sportwagenbegrippen is de Aston Martin daarmee evenwel nog geen vedergewicht. Een Porsche 911 GTS is bijvoorbeeld nog eens 180 kilo lichter.

De Vantage heeft meer dan voorheen zijn pijlen gericht op de Porsche 911, maar ook de Jaguar F-Type en de Mercedes AMG GT-S behoren tot de concurrentie. Met zijn set-up en minder verfijnde karakter is het echter een auto die zich moeilijk laat vergelijken met de 911. De besturing is minder precies en met zijn bulderende achtcilinder is het meer een Britse muscle car dan een scherpe circuitracer.

Rijden met deze Aston Martin is involverend en heerlijk. Enorm geschikt voor een mooie Alpentocht, of een rit door de Schotse Hooglanden. Als dagelijkse auto kan het op den duur echter gaan vermoeien. Met de drie rij-instellingen Sport, Sport Plus en Track, kun je stapsgewijs allerlei zaken beïnvloeden, zoals de demping, de gasrespons en de besturing. Maar ook in de meest relaxte stand blijft de auto je uitdagen. Niet eenmaal hebben we de neiging gevoeld om de bak in de automaatstand te zetten. Handmatig schakelen via de flippers aan het stuur met zo’n motor is simpelweg onweerstaanbaar. De bak is overigens niet de zeventraps automaat met dubbele koppeling van AMG, maar een traditionele achttraps ZF-automaat, waarmee de auto op een voor sportwagens alleszins redelijk praktijkverbruik van één op acht uitkomt.

