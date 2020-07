Audi A3 Limousine: succesmodel met bevallige achterkant

RIJ-IMPRESSIEDe vierdeurs versie van de Audi A3 Sportback heet Limousine. Dat betekent niet dat je in een stretched limo aan de champagne kunt. Het is gewoon een sedan, die wat betreft uitrusting, techniek en motoren precies hetzelfde biedt als de A3 Sportback.

In West-Europa is een compacte sedan niet populair. Volkswagen probeerde het jarenlang met de Jetta, de Vento, de Bora en weer een Jetta. Maar geen van deze auto’s kwam uit de schaduw van de Golf. Ook de vierdeurs versies van de Ford Focus en Opel Astra sneuvelden.

Bij de dure merken willen kopers er wél aan. De Mercedes CLA is bijvoorbeeld een populaire auto en ook de Audi A3 Limousine, leverbaar sinds 2012, verkoopt niet slecht. In Nederland neemt hij een kwart van de A3-verkopen voor zijn rekening. De rest koopt de vijfdeurs Sportback, die dit voorjaar al geïntroduceerd werd.

Lijnen en vouwen

Bij de A3 Sportback ging Audi voor zijn doen rigoureus te werk: het merk brak met het brave design van de oude generatie. De Limousine kreeg dezelfde behandeling: de oude A3 was strak als een fanatieke botoxgebruiker, de nieuwe heeft juist veel scherpe hoeken en vouwen. Aan de zijkant zijn de flanklijnen veel geprononceerder. Toen de ontwerpers aan de achterkant waren beland, vonden ze het kennelijk welletjes. Daar lijkt de auto nog erg op de oude A3 Limousine, met een in de achterklep geïntegreerd spoilertje. De nieuwe A3 Limousine is iets langer (4 cm), breder (2 cm) en hoger (1 cm) dan zijn voorganger.

De daklijn van de Audi A3 Limousine loopt behoorlijk schuin af. Dat doet het ergste vrezen voor de hoofdruimte achterin, maar die valt mee. In een échte limousine zit je comfortabeler, maar achter in deze Audi kun je ook als je lang bent best even achterin zitten. In de bagageruimte past precies evenveel als in de vorige A3 Limousine: 425 liter.

Echte knoppen

Het dashboard is strak vormgegeven en is, zoals bij alle Audi’s, prachtig afgewerkt. Opvallend is dat Audi voor de belangrijkste functies knoppen in de middenconsole heeft aangebracht. Bij de Volkswagen Golf en de Seat Leon, die technisch identiek zijn, verdwenen deze knoppen. De bediening gaat in deze auto’s via touchscreens.

Merkwaardig dat bij de Volkswagen Groep zo verschillend over knoppen gedacht wordt. Audi redeneert dat de bestuurder de belangrijkste functies, zoals airco en radiovolume, moet kunnen bedienen zonder zijn ogen van de weg te halen. Wij steunen Audi’s pleidooi voor fysieke knoppen: ze zijn soms echt handiger dan een touchscreen.

Volledig scherm © Audi

Alleen al aan de veiligheidssystemen van de Audi A3 Limousine kun je een heel epistel wijden. Standaard zijn een spoorassistent (waarbij je een waarschuwing krijgt als je de wegmarkering overschrijdt) en een systeem dat frontale aanrijdingen vermijdt of minimaliseert. Als je extra betaalt, krijg je adaptieve cruise-control, die je ook helpt om tussen de wegmarkeringen te blijven. Dat laatste doet hij zo enthousiast dat het soms wat betuttelend wordt. We hebben hem snel uitgeschakeld.

Op het gebied van infotainment is de A3 Limousine weer bij de tijd: DAB+ radio is standaard en de auto beschikt over een wifi-hotspot en een draadloze telefoonoplader. De navigatie voorspelt ontwikkelingen in de verkeerssituatie. Als verderop een snelheidsbeperking geldt, krijg je bijvoorbeeld een signaal dat je je voet van het gas kunt halen. Dankzij communicatie met andere bronnen (‘car-to-X’) helpt de A3 Limousine zelfs om in bepaalde steden een vrije parkeerplek te vinden. De auto kan ook met verkeerslichten communiceren, zodat je kunt surfen op een groene golf in de stad.

Rijden met de A3 Limousine

Via Drive Select (211 euro) kun je het karakter van de auto sportiever maken: de besturing en de schakelmomenten worden aangepast. Kies je ook nog voor het sportonderstel, dan kun je behoorlijk wat lol beleven in de A3 Limousine. Het verschil tussen comfort en sport is bij de nieuwe A3 duidelijker dan bij de oude.

Wij rijden met de viercilinder 1,5-liter TFSI-motor met 150 pk. Dit is een mild hybrid. De energie die vrijkomt tijdens het remmen wordt in een 48V-batterij opgeslagen. Tijdens het starten en accelereren wordt de energie weer gebruikt, zodat het verbruik daalt. Als je je voet van het gaspedaal haalt, wordt de motor losgekoppeld van de versnellingsbak. In theorie is het verbruik 5,6 l/100 km (1 op 17,9). In Nederland kun je, als je je keurig aan de snelheid houdt, behoorlijk bij dit verbruik in de buurt komen. De motor is niet alleen zuinig, maar zorgt ook voor goede prestaties (0-100 km/u in 8,5 s, 232 km/u). Verder is hij stil. Ook van de wind en de banden heb je weinig last, zodat je in een A3 Limousine vele comfortabele kilometers kunt afleggen.

Prijzen

De Audi A3 Limousine staat op 6 augustus in de showroom. Hij is leverbaar als 35 TFSI (150 pk) en als 35 TDI (ook 150 pk). Later verschijnt hij als 30 TFSI (110 pk) en als 30 TDI (115 pk). Of er ook een elektrische versie komt, is nog niet bekend. De prijzen van de A3 Limousine beginnen bij 34.900 euro (30 TFSI met handbak). De 35 TFSI waarmee wij reden, kost met S Tronic-automaat 38.450 euro. De Limousine is ongeveer 500 euro duurder dan de Sportback.

