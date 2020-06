Audi: e-Tron laadt sneller vanaf het najaar, 800 Volt komt er aan

INTERVIEWGoed nieuws voor wie een Audi e-Tron of e-Tron Sportback wil: vanaf het najaar kunnen deze elektrische auto’s sneller laden bij ‘normale’ laadpalen. Een extra lader in de auto moet dat mogelijk maken, zo vertellen twee elektrospecialisten van Audi aan AD Auto.

Bij een elektrische auto lijkt niets belangrijker dan het aantal kilometers dat je haalt op een volgeladen accupakket. Hoe minder je hoeft te laden, hoe prettiger het reizen met zo’n batterijbolide is, nietwaar? Als het aan Audi ligt, moet de discussie echter niet over het aantal kilometers gaan, maar over de snelheid waarmee je zo’n elektrisch voertuig (EV) weer kunt opladen. Hoe sneller jouw auto weer vol is na een korte stop hoe beter, aldus het merk uit Ingolstadt.

Daarom werkt Audi aan diverse manieren om de laadsnelheid van elektrische modellen te verhogen, zo verklaren EV-specialisten Frank Kindermann en Silvia Gramlich namens de Duitse fabrikant. Eén van die oplossingen is de introductie van een extra on-board lader, waardoor de laadcapaciteit aan een ‘gewone’, openbare laadpaal verdubbelt van 11 naar 22 kilowatt.

Volledig scherm Audi: 'Laadsnelheid is belangrijker dan het aantal kilometers bereik' © Audi

Die extra capaciteit is geen overbodige luxe. De huidige e-modellen van Audi (de e-Tron en zijn coupébroertje, de e-Tron Sportback) zijn immers voorzien van enorme accupakketten met een capaciteit tot 95 kilowattuur: in het minst gunstige geval duurt het tot 9 uur voordat de e-Tron helemaal is opgeladen. Het automerk dat laadtijden zo ver mogelijk weet te verkorten zal een voorsprong pakken op de concurrentie, dus introduceert Audi de komende jaren diverse technieken.

Kunt u meer vertellen over die extra on-board lader in de e-Tron?

Silvia Gramlich, ‘Ontwikkelaar Laadtijd en laadefficiency’ bij Audi: ,,Vanaf de herfst van 2020 introduceren we een extra lader in de auto. Er zit nu al standaard een 11-kW on-board lader in de e-Tron, maar klanten kunnen later dit jaar – tegen bijbetaling – ook een tweede, identieke lader bij de auto bestellen. Daarmee verdubbelt de laadsnelheid tot 22 kilowatt, waardoor de e-Tronrijder twee keer zo snel kan laden aan een gelijkstroom-laadpaal (DC).”

Volledig scherm Silvia Gramlich van Audi © Audi

U claimt dat een e-Tron nu al sneller laadt dan menig concurrent.

,,Dat klopt, er zijn concurrenten die een hoge piekspanning aankunnen tijdens het laden. Maar vaak zie je dat die piek maar heel kort is waarna de laadsnelheid drastisch terugloopt, in een grafiek ziet dat er uit als een hele steile berg. In de e-Tron blijft de capaciteit langer overeind, waardoor de grafiek er eerder uitziet als een soort tafelberg. Daardoor laadt een e-Tron snel: bij een snellader met 150 kW laad je binnen 10 minuten zo’n 110 kilometer bereik bij, na een half uur laad je vaak nog met 150 kW en na drie kwartier zit hij nagenoeg helemaal vol.”

Hoe bereikt u dat ‘Tafelberg-effect’, dan?

Frank Kindermann ontwikkelde de hoog-voltagebatterij van de e-Tron: ,,Ik durf te stellen dat in onze e-Tron een veel beter koelsysteem zit dan in andere auto’s. Een pakket met lithium-ion accu’s voelt zich het prettigst bij een temperatuur tussen de 25 en 35 graden Celsius. Er is ons dus veel aan gelegen om die temperatuur te behouden, zelfs wanneer de auto aan een snellaadpaal staat. Daarvoor gebruiken we een uitgebreid koelsysteem: als je de vloeistofkanalen uit de vier verschillende koelcircuits achter elkaar zou leggen is het hele systeem ruim 40 meter lang. Er zit in totaal 22 liter koelvloeistof in en om zoveel mogelijk hitte af te voeren, gebruiken we een speciale lijm die warmte beter geleidt. Voor zover ik weet gebruikt geen enkele andere fabrikant zo’n complex systeem.”

Volledig scherm Batterijontwikkelaar Frank Kindermann © Audi

Hoe ziet u de toekomst van draadloos laden, zoals dat ook al kan bij mobiele telefoons?

Gramlich: ,,Dat is een ontzettend interessante technologie, omdat het de laadmogelijkheden in de toekomst kan uitbreiden en het laden eenvoudiger kan maken voor de klant. Met dit zogenoemde inductieladen hoef je bijvoorbeeld geen stekker meer in de auto te steken, maar is het voldoende om de Audi boven een plaat in het wegdek te parkeren waarna hij begint met opladen. Aan de andere kant brengt draadloos laden nu nog te veel uitdagingen met zich mee, vooral omdat het niet snel genoeg gaat. Op dit moment hebben EV’s veelal hele grote accupakketten en dan is inductie nog niet ideaal.”

Ziet u draadloos laden ooit wel komen?

,,Dat hangt af van de ontwikkeling die de techniek zal doormaken. Op dit moment is er op dit vlak nog geen universele standaard in de auto-industrie, en dat voorkomt dat er samenwerkingen ontstaan tussen verschillende bedrijven en autofabrikanten. Dat is nog een reden waarom draadloze laadtechnologie op dit moment nog niet levensvatbaar is, maar we houden de vooruitgang op dit vlak zeker in de gaten.”

Volledig scherm De e-tron GT (op Porsche Taycan-basis) krijgt 800 Volt-techniek © Audi

Een andere technologie die u gaat gebruiken is een extreem sterk elektrisch systeem in de auto, met 800 Volt. Wat kunnen we daarvan verwachten?

,,Onze collega’s van Porsche gebruiken dat inderdaad al in de Taycan en wij zullen het toepassen in onze luxere en sportievere modellen. De technologie is erg duur en complex dus het komt niet beschikbaar voor alle Audi-modellen. De aanstaande e-Tron GT (Audi’s versie van de Taycan, red.) is daar een goed voorbeeld van: in een sportwagen waarmee enthousiast gereden wordt heb je meer behoefte aan extreem snelle laadmogelijkheden dan in een compacte elektrische stadsauto. Met 800 Volt kunnen we nog sneller laden – tot maar liefst 250 of 270 kW – en dat wordt belangrijk voor mensen die veel op de weg zitten (denk aan zakenmensen in luxe limousines, red.) of inderdaad sportief rijden.

U biedt e-Tron rijders speciale ‘Audi-tarieven’ om te laden. Hoe werkt dat?

,,We werken samen met diverse grote bedrijven die de laadnetwerken beheren. In Europa is dat Ionity, in de Verenigde Staten maken we onderdeel uit van het initiatief ‘Electrify America’. Hoewel hun prijsstrategie grotendeels door die bedrijven zelf wordt bepaald, kunnen eigenaren van een Audi rekenen op een verlaagd tarief. Als zij zijn aangesloten bij onze e-Tron Charging Service betalen ze bijvoorbeeld 31 cent per geladen kilowattuur in plaats van de 79 cent per kWh die Ionity nu in Duitsland in rekening brengt.’

Volledig scherm De Audi e-Tron 55 quattro © Audi