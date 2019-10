Audi onder stroom: deze 20 elektrische modellen komen nog vóór 2025

In ons land in de elektrische Audi e-tron een groot succes, met dank aan de gunstige fiscale voordelen die in Nederland gelden op modellen zonder verbrandingsmotoren. Maar in veel andere landen moet Audi het nog vooral hebben van hun krachtige diesel- en benzinemotoren. Daar komt binnenkort een einde aan, als het aan de Nederlandse Audi-CEO Bram Schot ligt: “Het succes van de e-tron is een mooie start, maar we werken achter de schermen hard aan een zeer brede strategie met elektrische modellen in alle segmenten. Van betaalbare modellen tot echte ‘performance’ sportwagens, ze worden allemaal elektrisch.”

Volledig scherm De huidige Audi e-tron © Audi

Vier platforms

Om dat voor elkaar te krijgen, past Audi vier verschillende platforms toe die geschikt zijn voor elektrische auto’s. Met zo’n platform doelt de Duitse fabrikant op de technische basis van de auto’s, grofweg de bodemplaat plus alle elektrische onderdelen zoals batterijen en elektromotoren. Voor een deel gebruikt het merk met de vier ringen techniek van andere merken uit de Volkswagen Groep, waarmee het concern de ontwikkelingskosten laag houdt. De vier platforms zien er als volgt uit:

Volledig scherm Het studiemodel voor de Audi Q4 e-tron op het MEB-platform © Audi

Compacte auto’s: ‘MEB’

Voor het ‘goedkoopste’ segment leent Audi technologie uit de schappen van moederconcern Volkswagen. In Wolfsburg maken ze namelijk de elektrische VW ID.3, en de basis van die auto (het zogenoemde MEB-platform) verschijnt binnenkort onder de Audi Q4 e-tron. Dat model mag je zien als het kleinere broertje van de bestaande e-tron, de Q4 past qua formaat tussen de huidige Q3 en A5 in.

Volledig scherm MEB: de Audi Q4 e-tron Concept © Audi

Het grote voordeel van het MEB-platform is dat het modulair (ofwel aanpasbaar) is: zo kan Audi het accupakket in verschillende groottes leveren en is er naar keuze aandrijving op de achterwielen of vierwielaandrijving. Hoe groter het accupakket, hoe verder de auto komt en hoe hoger zijn aanschafprijs wordt. Van de Q4 verschijnt ook een Sportback-versie met een lagere daklijn.

Volledig scherm De Audi e-tron (links) en Q4 e-tron Concept naast elkaar © Audi

Middelgrote auto’s: ‘MLB evo’

Het tweede platform heet ‘MLB evo’ en dat bestaat al een tijdje. Dit systeem schuilt namelijk onder de e-tron-modellen die je nu al op de weg ziet rijden. Grof gezegd is dit het minst geavanceerde platform: de mogelijke laadsnelheden zijn niet extreem hoog en Audi kan weinig aan de opzet van onderdelen aanpassen. Naast de bestaande e-tron (een elektrische semi-terreinwagen die qua formaat tussen de Audi Q5 en Q7 in zit) verschijnt er binnenkort ook de e-tron Sportback op deze basis. Die auto kennen we al als studiemodel (zie hieronder), de productieversie onthult Audi eind dit jaar op de autoshow van Los Angeles.

Volledig scherm Ook op 'MLB-evo': de e-tron Sportback komt er aan © Audi

Sportwagens: J1

Platform nummer 3 is bedoeld voor de échte snelle jongens. Onder de naam J1 gebruikt Audi de basis die Porsche heeft ontwikkeld voor de recent geïntroduceerde Taycan. Dat is niets minder dan een elektrische sportwagen en Audi brengt daar eind volgend jaar een eigen variant van. De basisvormen van die auto kennen we al van de e-tron GT Concept, het studiemodel dat je op de foto’s bij deze alinea ziet.

Volledig scherm De e-tron GT (op Porsche Taycan-basis) komt in 2020 © Audi

Het J1-platform is technologisch vrij geavanceerd en bijzonder krachtig: met dank aan twee elektromotoren moet het systeem een totaalvermogen van 590 pk (434 kW) leveren, waarmee de vierdeurs sportwagen binnen 3,5 seconden vanuit stilstand de 100 kilometer per uur haalt terwijl een topsnelheid van 240 kilometer per uur mogelijk is.

Volledig scherm Het J1 platform: let op de twee 'voetenbakken' in de vloer © Audi

Ook de laadsnelheden liggen een stuk hoger dan bij de twee ‘goedkopere’ platforms. Waar het ‘MLB evo’ en ‘MEB’ systeem met maximaal 150 kilowatt gelijkstroom kunnen laden, kan het J1-platform (dat gebruikmaakt van een 800 Volt-systeem) een laadsnelheid van 350 kilowatt aan. Daarmee zou je de batterijen van een e-tron GT binnen twintig minuten weer voor 80% kunnen opladen, goed voor zo’n 320 kilometer rijbereik.

De e-tron GT komt in vrijwel ongewijzigde vorm op de markt. Of de auto ook daadwerkelijk zo gaat heten, weten we nog niet. Wel is zeker dat Audi en Porsche twee slimme ‘voetenbakken’ in het ontwerp hebben verstopt: dankzij die 15 centimeter diepe uitsparingen in de bodemplaat kunnen de achterste passagiers hun benen beter kwijt en vormt de GT een ‘volwaardige sportauto voor vier personen’.

Volledig scherm De vierde modelreeks houdt Audi nog even geheim. © Audi

Luxe auto’s: PPE

Tot zover weinig schokkend nieuws, maar Audi presenteert vandaag ook een nieuw platform onder de naam PPE. En die kenden we nog níet. De afkorting staat voor Premium Platform Electric en deze opzet is bedoeld voor de meest luxe elektrische auto’s van het merk. Tijdens de speciale workshop mochten wij al een kleimodel zien van zo’n toekomstige topklasse auto, maar Audi houdt de exacte vormen daarvan nog even geheim voor het grote publiek. Geloof ons maar: op deze PPE-basis verschijnen veel verschillende modellen. Denk hierbij aan elektrische alternatieven voor de A4 en A6 (een grote sedan en stationwagen dus), de A5 en A7 Sportback (grote coupé-versies) en zelfs voor een topklasse limousine als de A8.

Volledig scherm Links: één van de komende topmodellen op PPE-basis © Audi

Qua technologische mogelijkheden is het PPE-platform veelbelovend: het systeem, dat Audi eveneens samen met zustermerk Porsche ontwikkelt, draait ook nu op 800 Volt en kan straks overweg met indrukwekkend hoge laadsnelheden. Qua opzet is het dus vergelijkbaar met het systeem dat Porsche nu al gebruikt voor de Taycan. Het PPE-systeem heeft echter als voordeel dat het schaalbaar is: met de hoogte, breedte en lengte van zowel de accu’s als de bodemplaat valt veel meer te variëren dan bij het J1-platform, waardoor Audi beduidend meer verschillende modellen kan ontwikkelen op deze basis.

Volledig scherm De vier elektrische platforms van Audi © Audi