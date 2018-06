Audi's eerste SUV-coupé onthuld

Toen we acht jaar geleden voor het eerst in een BMW X6 stapten, waren we ervan overtuigd dat deze automobiele dwaling snel in de vergetelheid zou raken. Eerst een SUV met de naam X5 op de mark brengen vanwege zijn ruime interieur, vele laadruimte en praktische mogelijkheden, om daarna met een coupévariant alle voordelen weer teniet te doen? Waren ze gek geworden bij BMW?

Wat ook niet hielp, was dat twee jaar eerder de SsangYong Actyon debuteerde, een SUV-coupé die om dezelfde redenen het lachertje werd van de auto-industrie. Maar BMW was serieus met zijn auto die destijds door sommigen werd omschreven als een ‘rijdende middelvinger’. Dit vanwege het hoge fuck-you gehalte van dit model. Want; hoog, breed, voorzien van grote wielen en dikke motoren en ogenschijnlijk zonder enig praktisch nut. Het zou wel bij een eenmalig experiment blijven, zo redeneerden wij destijds.

Zelden hebben we er meer naast gezeten dan toen. Want de BMW X6 bleek niet alleen een gigantisch verkoopsucces, ook andere fabrikanten roken winstkansen. En dus sprong Mercedes ook op de niet te stoppen trein van de SUV-coupé met de GLC en de GLE coupé. BMW besloot vervolgens ook de X3 te couperen en kwam met de X4. En nu is dan ook Audi aan boord en wel met de nieuwe, op de Q7 gebaseerde Q8.

Dit model combineert volgens Audi de elegantie van een luxe vierdeurs coupé met de praktische veelzijdigheid van een grote SUV. Audi’s SUV-coupé is 4,99 meter lang, 2,00 meter breed en 1,71 meter hoog. Daarmee is hij korter, breder en lager dan de Q7. Achterin biedt de Audi Q8 plaats aan drie personen. De bank kan in de lengterichting worden verplaatst en in delen worden neergeklapt. Er ontstaat dan een bagageruimte met een inhoud van 1.755 liter.

Uiteraard is de Q8 uitgerust met quattro-vierwielaandrijving. Dat stuurt normaal gesproken 40 procent van de aandrijfkrachten naar de voorwielen en 60 procent naar de achterwielen. Als het nodig is, zorgt een mechanisch sperdifferentieel ervoor dat het merendeel van de krachten naar de as met de meeste grip gaat. Daarbij heeft de Q8 ruim 25 centimeter aan grondspeling, korte overhangen voor en achter en hill descent control. Een wielophanging met instelbare dempers is standaard, optioneel levert Audi de Q8 met adaptieve luchtvering en vierwielsturing.

Het 48 Volt-systeem van de SUV-coupé combineert een lithium-ion batterij met een startmotor/generator. Bij een rem-actie kan de Audi Q8 tot wel 12 kW aan energie terugwinnen en in de batterij opslaan. De mild hybrid-technologie zorgt ervoor dat de Audi Q8 relatief lang kan ‘zeilen’ met de aandrijflijn losgekoppeld van de motor, waarbij het start/stop-systeem al vanaf 22 km/h kan worden ingeschakeld.

Vrijwel alle functies van de Audi Q8 kunnen worden bediend via de twee MMI-schermen op de middenconsole. Het bovenste display is 10,1 inch groot en wordt gebruikt voor het infotainment- en navigatiesysteem. Het onderste scherm meet 8,6 inch en is voor de verwarming en airconditioning, diverse andere comfortfuncties en het invoeren van tekst. Daarbij luistert de Audi naar gesproken vragen en instructies. Zeg tegen de Q8 ‘Ik heb honger’ en hij zoekt de dichtstbijzijnde restaurants op.

Het instrumentenpaneel wordt weergegeven in de optionele, volledig digitale Audi virtual cockpit, waarvan het 12,3 inch grote hoge-resolutie display via knoppen op het multifunctionele stuurwiel kan worden ingesteld. Een optioneel head-up display projecteert de belangrijkste informatie ook in de voorruit.

De Audi Q8 wordt onder meer leverbaar met geventileerde stoelen met massagefunctie, automatische airconditioning met vier zones, een Bang & Olufsen Advanced Sound System, lichtmetalen velgen tot 22 inch (20 inch standaard) en HD Matrix LED-verlichting (LED is standaard). MMI navigation plus voegt onder meer een wifi-hotspot toe en ondersteuning voor online services via onder meer de myAudi-app.

Op het gebied van comfort en veiligheid is de Audi Q8 te voorzien van adaptieve cruise control, Efficiency Assist, Crossing Assist, Lane Change Warning, Curb Warning en een 360-graden camera. Begin 2019 wordt Remote Garage Pilot beschikbaar, waarmee de SUV zichzelf in en uit een garage kan rijden. Desgewenst houdt de Q8 zijn omgeving in de gaten met tot wel vijf radarsensoren, zes camera’s, twaalf ultrasone sensoren en een laserscanner.

