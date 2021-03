Audi’s nieuwe ‘stroomkanon’ is geweldig (én een tikkeltje onhandig)

VIDEO / RIJ-IMPRESSIEHij klinkt weliswaar als een snelle lift in een modern kantoorgebouw, maar de nieuwste elektrische Audi is een meeslepende rijmachine. De e-Tron GT rijdt én laadt met een indrukwekkende snelheid, zit vol met overtuigende moderne technologie en ziet er hypermodern uit. Helaas laat hij op praktisch vlak wel wat steken vallen.

Reken maar dat de nieuwe Audi e-Tron GT de aandacht trekt! Hoewel hij fluisterstil door de straten van Leersum rolt tijdens de opnames van de video die dit verhaal begeleidt, kijken spelende kinderen en oudere wandelaars keer op keer op zodra de nieuwerwetse sportwagen langs rijdt. Het blijft duidelijk niet onopgemerkt dat dit een heel ander soort auto is dan we van Audi gewend zijn: met z’n lage carrosserie, sportieve proporties en imposante voorkant had het in theorie een nieuwe R8 kunnen zijn, maar met die sportieveling heeft de GT niets van doen. Dit is een sportcoupé van een nieuwe generatie: met vier deuren in plaats van twee, en zónder brandstofmotor.

Dit is een grand tourer met een vleugje Star Wars: zeker met de witte kleur van de testauto lijkt het wel alsof er een Stormtrooper je dorp komt binnengereden. Zo klinkt hij ook een beetje, want Audi heeft voor de nieuwe e-Tron GT een aantal speciale ‘soundtracks’ ontwikkeld als vervanging van het gebruikelijke motorgeluid. Die klanken kun je aan- of uitzetten via het ‘Drive Select’-menu op het dashboard, maar verwacht er vooral niet te veel van. Wie hoopt op een zwoele brul die doet denken aan de karaktervolle vijf-, acht- of tiencilinders waar Audi beroemd mee is geworden, komt van een wat stille kermis thuis. Zelfs in de meest heftige stand klinkt er hooguit een iets donkerder zoemend geluid, dat buiten vreemd genoeg harder te horen is dan vanachter het stuur.

Razendsnel

Mede door dat ‘motorgeluid’ kun je zien dat dit een heel nieuw type Audi is: de e-Tron draagt weliswaar dezelfde naam als de bestaande elektrische SUV van het merk, maar hij tapt uit een heel ander vaatje. Onderhuids deelt hij zijn techniek met de al even aansprekende Porsche Taycan, en dat zegt veel. De toevoeging GT (van Grand Tourer, dus) geeft dan ook aan dat dit een auto is voor mensen die een sportief getinte auto zoeken die toch comfortabel genoeg is om lange reizen te maken.

Wat dat sportieve randje betreft zit het wel goed: elke e-Tron GT is bovengemiddeld krachtig en snel. Vooralsnog is er nu keuze uit twee versies, die beiden zijn voorzien van intelligente vierwielaandrijving: de ‘minst sterke’ variant levert al 350 kilowatt ofwel 476 paardenkrachten aan vermogen, dat tijdens een korte ‘overboost’ (een soort kickdown, waarmee je beide elektromotoren volop aanspreekt) stijgt tot 390 kW of 530 pk. Als dat niet genoeg is, levert Audi ook meteen een versie die de toevoeging RS krijgt: die krijgt een sterkere elektromotor tussen de achterwielen, goed voor een systeemvermogen van maximaal 475 kilowatt, ofwel 646 pk.

Dat levert twee razendsnelle elektrische auto’s op: de ‘normale’ GT sprint in 4,1 seconde van 0 naar 100 kilometer per uur, terwijl de RS daar slechts 3,3 tellen voor nodig heeft. De Audi raffelt sprintjes dan ook af zonder noemenswaardig spektakel: je hoort immers geen heftig geluid, en er zijn dankzij de quattro-vierwielaandrijving ook geen banden die wanhopig zoeken naar tractie. Maar trek een paar keer flink op en je voelt al snel aan je evenwichtsorganen dat het ongemerkt enorm hard gaat. Even een dotje stroom en je vlíegt ervandoor.

In snel genomen bochten voel je wel dat dit een heel zware auto is, met ‘dank’ aan het grote accupakket in de vloer: na het insturen heeft de auto even een moment nodig om z’n balans te vinden, maar daarna is dit een sportieve Audi in de beste zin van het woord. Zeker wanneer je een bocht uit knalt: de besturing is verrassend nauwkeurig, de elektronica denkt razendsnel na en zorgt ervoor dat je vol controle door kunt naar de volgende bocht. De topsnelheid is trouwens eveneens indrukwekkend, in ieder geval voor auto’s op batterijen: waar de GT goed is voor een top van 245 km/h, loopt de RS nog vijf kilometer per uur harder.

Supersnelladen

Wat die lange reizen betreft zit het ook bovengemiddeld goed bij deze Audi, met dank aan relatief vooruitstrevende technologie. Net zoals z’n zusje van Porsche beschikt de e-Tron GT over een elektrisch systeem dat draait op 800 volt, terwijl de meeste andere e-modellen blijven steken bij 400 volt. Dat maakt het vooral mogelijk om onderweg super snel te laden: de Audi kan tot 270 kilowatt DC-laden aan, mits je een laadpunt vindt dat die snelheid ook daadwerkelijk kan leveren. Onder ideale omstandigheden zou je hiermee in vijf minuten 100 kilometer extra rijbereik kunnen bijladen, terwijl je in zo’n 23 minuten weer op 80 procent van de acculading zit. Dat maakt de drempel om lange elektrische roadtrips te maken ineens een stuk minder laag.

Aan een standaard laadpaal laadt de GT trouwens ‘gewoon’ met 11 kilowatt, terwijl een 22 kW-lader optioneel beschikbaar is. Die optie is het overwegen waard, want het accupakket is met een inhoud van 93 kilowattuur (waarvan 85 daadwerkelijk gebruikt wordt) zó groot dat het heel wat uren kan duren voordat de accucellen weer helemaal vol zitten. Aan de andere kant moet je, zo lang je niet te veel en te vaak overenthousiaste sprintjes trekt, ruim 400 realistische kilometers per volle acculading kunnen halen. Als elektrische auto is deze Audi dus meer dan goed inzetbaar, al is het jammer dat het Duitse merk meteen minimaal 104.000 euro (of 146.000 voor de RS) vraagt voor deze technologie, terwijl een merk als Hyundai binnenkort vergelijkbare elektrotechniek levert in de nieuwe Ioniq 5 voor minder dan de helft van het geld.

Praktische puntjes

De vraag is: met welke andere Audi kun je de e-Tron GT nu het beste vergelijken? Met de eerder genoemde R8? Nee, daarvoor is hij te anders en toch te ‘gewoontjes’. Qua formaat past het nieuwe elektrokanon in hetzelfde segment als de A7 Sportback, maar in vergelijking met die auto laat de e-Tron vooral op praktische puntjes wat steken vallen. Waar de A7 een grote vijfde deur heeft, biedt de GT een klein kofferklepje met minder bagageruimte – weliswaar aangevuld met een extra ruimte onder de voorste klep, maar daar kun je hooguit één weekend- of boodschappentas kwijt.

De instap achterin is eveneens aan de krappe kant, net als de ruimte die je om je heen hebt zodra je eenmaal op de achterbank zit. De lage daklijn snoept centimeters van de hoofdruimte af en ondanks het feit dat Audi ‘voetengarages’ heeft verwerkt in de bodemplaat (ter hoogte van de voeten van de achterste passagiers zitten geen accu’s, waardoor de vloer lager is) houdt ook de beenruimte niet over, terwijl de breedte en vormgeving van de achterbankleuning geen rekening heeft gehouden met drie inzittenden. Een ideale elektrische familieauto is dit dus absoluut niet. Wie dat wil kan altijd nog voor de ‘gewone’, hoge e-Tron kiezen, maar het zou mooi zijn als Audi op termijn een iets praktischere variant van de e-Tron GT zou introduceren. Porsche vult het gamma van de Taycan binnenkort immers ook aan met de Cross Turismo – een soort stoere stationcar – en hoewel Audi niets heeft bevestigd zou een Sportback-versie misschien wel de ultieme e-Tron GT zijn.

