Audi vernieuwt elektrische top-SUV: veel meer rijbereik en een andere naam

Audi spreekt bij de Q8 e-tron van een nieuwe auto, maar feitelijk is dit een doorontwikkelde versie van de huidige e-tron, de grote elektrische SUV van het merk. De vernieuwingen zijn voorzichtig, maar met name het rijbereik gaat er fors op vooruit: voortaan moet de Q8 e-tron tot 600 kilometer redden op een volgeladen accupakket. Dat is hard nodig om de steeds sterkere concurrentie het hoofd te bieden.

In 2019 was Audi één van de eerste ‘gevestigde’ luxe automerken die met een volledig elektrische SUV op de markt kwam. Die heette toen nog kortweg e-tron en moest het opnemen tegen modellen zoals de Mercedes-Benz EQC en de Jaguar I-Pace. Net als bij die concurrenten was het relatief beperkte elektrische rijbereik van de e-tron een prominent minpunt: de voordeligste versie haalde ongeveer 300 kilometer per laadbeurt.

Volledig scherm De Audi SQ8 e-tron © Audi

Dat was de laatste tijd al onvoldoende om een vuist te maken tegen nieuwere concurrenten, maar nu frist Audi de e-tron dus op om hem meer bij de tijd te maken. Vanaf nu heeft de Audi Q8 e-tron, zoals het merk de grote elektro-SUV tegenwoordig noemt, een actieradius van minimaal 491 kilometer. Dat komt deels omdat het model grotere accupakketten in zijn buik krijgt: voorheen was die in de instapversie (de e-tron 50) 65 kilowattuur groot, terwijl de duurdere 55- en S-versies 87 kWh aan stroom konden laden. Bij de vernieuwde Q8 e-tron meet het accupakket bij de goedkoopste versie al 89 kilowattuur, terwijl de sterkere 55 en S een pakket van maar liefst 104 kWh aan boord hebben.

De toevoeging Q8 zet Audi voortaan op deze e-tron om het onderscheid te verduidelijken tussen dit grootste elektrische model en de andere Audi’s die het e-tron label dragen. Sinds zijn introductie kreeg de ‘oorspronkelijke’ e-tron immers gezelschap van de compactere Q4 e-tron en de sportieve, lagere e-tron GT. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, heeft de Q8 e-tron niets te maken met de ‘gewone’ Audi Q8, die er heel anders uit ziet en gewoon met benzine- en dieselmotoren leverbaar blijft.

Volledig scherm De Audi Q8 e-tron Sportback is net iets gestroomlijnder en zuiniger dan de 'normale' variant © Audi

Audi Q8 e-tron Sportback: tot 600 kilometer actieradius

De geclaimde minimale actieradius van 491 kilometer geldt voor de goedkoopste Q8 e-tron, die met de cijfers 50 op zijn achterklep. De varianten met het grotere accupakket (de 55 en de S) komen volgens Audi zelfs tot 582 kilometer ver, tegen 446 kilometer voor de gunstigste uitvoering van het huidige model. Die waarden gaan overigens op voor de SUV-versie, de meer gestroomlijnde Sportback-uitvoeringen komen vanwege een lagere daklijn – en dus een gunstiger luchtweerstand – tot 600 kilometer ver.

Aan het vermogen van de 55- en SQ8-versies verandert Audi niets. Met respectievelijk 408 (300 kilowatt) en 503 pk (370 kW) aan motorvermogen waren dat overigens al geen stakkers. Het basismodel, de Q8 e-tron 50, gaat er wel op vooruit, en levert nu 341 in plaats van 313 paardenkrachten – ofwel 250 kilowatt. De acceleratie vanuit stilstand naar 100 kilometer per uur is daarmee in 6 seconden achter de rug. De Q8 e-tron 55 klaart dat klusje in 5,6 tellen, in de SQ8 e-tron is het in 4,5 seconden voorbij. De laatste en snelste versie heeft met zijn drie elektromoten en grote wielen toch nog altijd een theoretische actieradius van zo’n 500 kilometer. De SQ8 komt overigens tot een topsnelheid van 210 kilometer per uur, terwijl de ‘mindere goden’ begrensd zijn op 200 kilometer per uur.

Volledig scherm De Audi Q8 e-tron (links) en Audi Q8 e-tron Sportback © Audi

Audi Q8 e-tron: (iets) sneller en slimmer laden

Elektrische modellen die nieuwer zijn dan de oorspronkelijke Audi e-Tron haalden de Duitse SUV niet alleen in qua rijbereik, maar ook vaak qua laadsnelheid. Daar brengt Audi, op papier in ieder geval, niet zo veel verandering in als gehoopt: aan een snellader haalt de Q8 e-tron 50 voortaan een maximum laadsnelheid van 150 kilowatt, tegen 120 bij het uitgaande model. Bij de 55 en de SQ8 e-tron stijgt het maximum naar 170 (was 150) kilowatt.

Concurrenten zoals een Tesla Model Y kunnen laden met veel hogere snelheden, maar Audi claimt dat de laadcurve van de vernieuwde Q8 e-tron heel gunstig is. ,,Door ons betere koelsysteem kunnen we piek van het laadvermogen nog langer vasthouden”, legt Audi’s productspecialist Carter Balkcom desgevraagd uit. ,,Daardoor hoort de Q8 e-tron nog altijd bij de snelst ladende elektrische auto’s op de markt.” Volgens het merk is het haalbaar om in ongeveer 30 minuten van tien tot tachtig procent acculading bij te laden. Dat is op zich netjes, zeker voor een auto met een boordsysteem dat draait op 400 volt, maar een technische voorsprong heeft de Q8 e-tron hiermee niet. De e-Tron GT uit eigen huis is met zijn 800-volt systeem bijvoorbeeld al geavanceerder en in staat om nog sneller te laden.

Volledig scherm Let op de verlichte strip boven het Audi-logo in de neus: daar herken je de Q8 e-tron aan © Audi

Wel voegt Audi een aantal interessante laadvoorzieningen toe bij de vernieuwde Q8 e-tron. Zo kan de auto voortaan overweg met ‘plug and charge’, het concept waarbij je niet langer zelf een pasje langs een laadpaal hoeft te halen om het laden te starten en stoppen. De auto en de laadpaal herkennen elkaar automatisch, het laden start en stopt vanzelf en de kosten van de laadbeurt zie je vanzelf op je afrekening. Ook is het mogelijk om de Q8 e-tron – tegen meerprijs weliswaar – uit te laten rusten met een sterkere boordlader. Daarmee wordt het mogelijk om bij de juiste ‘standaard’ openbare laadpaal (of je wallbox thuis) twee keer zo snel te laden dan gebruikelijke bij een laadpaal met een vermogen van 11 kilowatt.

Nieuwe logo’s en verlichting

Anders dan de naamswijziging doet vermoeden, zijn er aan de buiten- en binnenkant van de Audi Q8 e-tron niet zoveel veranderingen te melden. Het grootste nieuws is de grille, die voortaan onder de koplampen doorloopt en iets anders is ingedeeld. In het donker herken je de vernieuwde e-tron duidelijker, dankzij een verlichte strip met ledjes die in de breedte over het logo in de grille loopt en beide koplampen met elkaar verbindt.

Ook introduceert Audi op de Q8 e-tron een herzien merklogo en een ander lettertype en frisse kleurstelling voor de typeaanduiding. Het embleem is die van het tweedimensionale type dat al een tijdje op het stuurwiel van de Q4 e-tron te vinden is. Aan de buitenzijde van een Audi zagen we het niet eerder, maar dat verandert dus met deze Q8 e-tron. Het beeldmerk is volledig vlak en heeft een zwarte rand om een witte invulling. Voor de typeplaatjes maakt Audi overigens geen gebruik meer van chroom. Het ‘Q8’ op de klep is dus ongeacht de uitvoering altijd in zwart uitgevoerd.

Volledig scherm Aan het interieur van de Audi Q8 e-tron werd vrijwel niets aangepast © Audi

Het interieur van de Q8 e-tron is nauwelijks vernieuwd bij deze opfrisbeurt, op wat kleine verschillen in gebruikte kleuren en materialen na. Wel claimt Audi dat de nieuwe e-tron een scherper rijgedrag heeft dan het uitgaande model, met dank aan aangepaste afstelling van de standaard aanwezige luchtvering met adaptieve schokdempers. ,,De elektronische stabiliteitscontrole (ESC) staat nu een betere manoeuvreerbaarheid toe, met name in krappe bochten. Ook biedt de Q8 e-tron een duidelijk verbeterd stuurgedrag dankzij de aangepaste progressieve besturing.”

De marktintroductie van de Audi Q8 e-tron en Q8 e-tron Sportback staat gepland voor februari 2023. De prijzen van de vernieuwde elektrische SUV’s maakt het merk voor die tijd bekend.

