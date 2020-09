Audi volgt de trend met nóg een SUV-coupé: dit is de Q5 Sportback

Met de Sportback-versie van de Q5 haakt Audi opnieuw aan op een opmerkelijke trend in autoland: steeds meer fabrikanten smelten een SUV samen met de bevallige afgeronde daklijn van een coupé. Dat levert apart vormgegeven auto’s op die desalniettemin erg succesvol zijn: onder meer bij Porsche (Cayenne Coupé), BMW (X4 en X6) en Mercedes-Benz (GLC en GLE Coupé) spreken dit soort auto’s met succes autokopers aan.

Bij Audi zelf staan overigens ook al een aantal voorbeelden in de showroom: zo is de Q8 een sportievere versie van de Q7, bestaat de compacte Q3 al als Sportback en kun je de elektrische e-Tron eveneens met een rondere daklijn bestellen. In de toekomst volgen er nog meer modellen: zo heeft Audi al een volledig elektrische Q4 e-Tron Sportback aangekondigd. De ‘gewone’ Q5 blijft overigens leverbaar naast de nieuwe Sportback.

Volledig scherm De nieuwe Audi Q5 Sportback © Audi

‘Achterbank Plus’

Aan de buitenkant onderscheidt de Sportback zich met andere bumpers met grotere luchtroosters, stoerdere zwarte elementen en lichtmetalen wielen van minimaal 18-inch – in plaats van 17-inch bij de standaard Q5. Hoewel het niet zo oogt, is het dak van de Sportback even hoog. Wel is de coupé met een lengte van 4,69 meter precies zeven millimeter langer dan de reeds bestaande versie.

Omdat de daklijn achter de hoofden van de achterpassagiers sneller omlaag loopt, past er minder bagage in de achterbak van de Sportback: met 510 liter slikt hij precies veertig melkpakken minder, al mist de auto die ruimte vooral in de hoogte. Wie de achterbank om klapt, beschikt trouwens over 1.480 liter. De Sportback is leverbaar met een verschuifbare achterbank: zo kun je kiezen tussen meer beenruimte of een grotere bagageruimte, terwijl de leuning zich ook laat verstellen.

Volledig scherm De nieuwe Audi Q5 Sportback © Audi

Een beetje jammer – en typisch Audi – is dat je moet bijbetalen voor deze ‘Achterbank Plus’. Veel goedkopere auto’s zoals de Volkswagen T-Cross en Seat Arona hebben zo’n flexibele achterbank ook al, dus in een Audi van ruim 60.000 euro zou een dergelijke comfortvoorziening gewoon standaard moeten zijn. De prijzen zijn overigens nog niet bekend, maar de huidige Q5 krijg je ook al niet voor minder. Pleister op de wonden: een elektrische achterklep is wel standaard aanwezig.

Alleen plug-ins

Hoewel Audi de Q5 Sportback ook met dieselmotoren heeft ontwikkeld, krijgen Nederlandse kopers alleen keuze uit twee versies met een plug-in hybride aandrijflijn. In deze Q5 Sportback 50 TFSIe en 55 TFSIe werkt een viercilinder turbobenzinemotor samen met een elektromotor, goed voor respectievelijk 300 pk (220 kilowatt) en 367 pk (270 kW) en een maximale trekkracht van 450 of 500 Newtonmeter. Beide versies beschikken in dit geval over quattro vierwielaandrijving.

Op termijn komt er ook weer een extra sportieve SQ5, die op ons continent voorzien is van een dieselmotor maar in onder meer Amerika een zescilinder benzinemotor in zijn neus heeft. De productie van de Q5 Sportback is inmiddels begonnen in Audi’s fabriek in Mexico, naar verwachting staan de eerste exemplaren later dit jaar in de Nederlandse showrooms.

Ben je op zoek naar een gebruikte Audi Q5? Klik dan hier

Volledig scherm De nieuwe Audi Q5 Sportback © Audi

Volledig scherm De nieuwe Audi Q5 Sportback © Audi

Volledig scherm De nieuwe Audi Q5 Sportback © Audi