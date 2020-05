Australiër die lachend stervende agenten filmde wil vrijkomen: ‘Hij is getraumatiseerd’

De hypotheekadviseur die vorige maand al lachend vier stervende agenten filmde na een crash in Australië , wil op borgtocht vrijkomen. De advocaat van 41-jarige Richard Pusey wijst op de mentale gezondheid van zijn cliënt en het trauma als gevolg van de crash. Hij vindt dat zijn cliënt te zwaar bestraft wordt. ,,Ik vraag mij af wat hij onder die omstandigheden voor de agenten had kunnen doen.”

De Australiër verscheen vandaag voor de tweede keer sinds de dramatische gebeurtenissen voor de rechter. Hij wordt onder meer beschuldigd van te hard rijden, roekeloos gedrag dat het leven van een ander in gevaar brengt, geen hulp verlenen aan hulpbehoevenden en drugsbezit.

‘Daar ga je dan’

Pusey was woensdag 22 april op een snelweg nabij Melbourne met zijn Porsche aangehouden voor te hard rijden en testte toen ook nog eens positief op drugsgebruik. De vier agenten die zich rond zijn auto op de vluchtstrook bevonden, werden vervolgens echter doodgereden door een vrachtwagen.

Pusey zag zijn kans schoon en ging ervandoor. Maar niet nadat hij enkele foto’s en filmpjes van de stervende agenten had gemaakt. Pusey liep naar een van hen toe en zei: ,,Daar ga je dan. Geweldig, echt geweldig. Ik wilde alleen maar naar huis gaan om mijn sushi te eten en nu heb je mijn auto verneukt.’’

‘Wat had hij kunnen doen?’

Justitie maakte vandaag bekend dat Pusey ruim drie minuten lang de agenten heeft gefilmd. Zij vochten op dat moment voor hun leven. De Australiër zoomde in op bepaalde lichaamsdelen en maakte tegelijkertijd denigrerende opmerkingen. De officier walgt van zijn gedrag, maar advocaat Vincent Peters beweert dat zijn cliënt niet zichzelf was tijdens de gebeurtenissen. ,,Mijn cliënt was in shock na het ongeval”, zo citeert Australian Associated Press de raadsman. Dat Pusey de agenten aan hun lot heeft overgelaten, betwist Peters.

,,Er waren daar hulpverleners. Welke verplichting had de heer Pusey om hulp te verlenen?”, vroeg hij aan de officier van justitie. Die reageerde daarop dat het wettelijk verplicht is om hulp te verlenen en iemand die stervende is te troosten. ,,Maar”, zo reageert Peters, ,,de aanklacht is dat hij geen assistentie heeft verleend. Ik vraag mij af wat hij onder die omstandigheden had kunnen doen?”

‘Hij was er getuige van’

Zijn advocaat wijst ook op de mentale gezondheid van Pusey en het trauma als gevolg van de crash. ,,In de meest gruwelijke omstandigheden heeft zich een botsing voorgedaan”, zei Peters. ,,Hij was er getuige van. Het gebeurde voor hem. Het ene moment praat hij vriendelijk met vier politieagenten. Het volgende moment zijn ze weg”, zei hij. De advocaat voegde er wel aan toe dat zijn cliënt ‘niet trots is op de video’.

Peters vindt dat zijn cliënt op borgtocht moet worden vrijgelaten. ,,Hij heeft nog zakelijke projecten af te handelen en bovendien is zijn zaak betwistbaar. Als hij schuldig wordt bevonden, is de straf die hij moet uitzitten mogelijk langer dan zijn voorlopige hechtenis.” De rechercheur die de zaak van zijn overleden collega’s behandelt, wil niets weten van een vrijlating op borgtocht.

,,Pusey heeft een geschiedenis van slecht rijgedrag dat andere weggebruikers in gevaar brengt”, vertelde hij de rechter. ,,De politie is van mening dat als de verdachte op borgtocht zou worden vrijgelaten, hij zijn roekeloze rijgedrag voortzet. Pusey is iemand die opschept tegenover zijn vrienden dat hij met driehonderd kilometer per uur over de snelweg raast.”

Beïnvloeding

De politie vreest dat Pusey getuigen gaat beïnvloeden zodra hij wordt vrijgelaten. ,,De verdachte schijnt erg intimiderend te kunnen zijn, waar andere mensen bang of ongemakkelijk van worden”, aldus de rechercheur. ,,Hij zou erg gedreven zijn om getuigen lastig te vallen en te intimideren om hen ertoe te bewegen geen bewijs te leveren of hun bewijs te wijzigen. Als hij vrijkomt, heeft hij een aanzienlijke hoeveelheid middelen om het rechtsgebied te ontvluchten, zodat hij niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor wat hij heeft gedaan.”

Door de botsing kwamen de agenten Lynette Taylor (60), Kevin King (50), Glen Humphris en Joshua Prestney (28) om het leven. Het verlies van vier agenten in één klap is het grootste ooit in de Australische staat Victoria, zei politiechef Graham Ashton vorige week. ,,Hun namen zullen voor altijd bij ons zijn. We zullen hun werk altijd eren en herinneringen aan hen levend houden’’, aldus de politiechef. ,,Ze deden hun werk en beschermden de gemeenschap toen zij om het leven kwamen.’’