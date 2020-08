Auto beschadigd door de storm? Zo gaat de verzekering er mee om

Windkracht

Het KNMI spreekt pas van storm bij windkracht 9 of hoger. Maar veel verzekeraars gaan uit van windkracht 7 of hoger. Als er door een windvlaag een tak op je auto valt, kijkt de verzekeraar altijd naar de windkracht. Was de windkracht 7 of hoger? Dan krijg je, afhankelijk van je dekking, de schade vergoed. Is de auto volledig casco (allrisk) verzekerd? Dan maakt de windkracht niet uit. Ook als er dan bijvoorbeeld bij windkracht 4 een tak op je auto waait, ben je er toch voor verzekerd.