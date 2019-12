Auto in de war door verloopstekker bij de trekhaak?

Zo’n permanent gebruikte stekker kan inderdaad de controle op defecte verlichting in de war brengen. Het circuit van de verlichting wordt continu gecontroleerd en het risico op een foutmelding is groter als de auto denkt dat er permanent een aanhanger is gekoppeld. Al meldt Peugeot Nederland mij desgevraagd dat er geen schadegevallen bekend zijn door soortgelijke situaties. Er is echter nog een reden waarom dit niet verstandig is: door de verloopstekker staat de stekkerdoos permanent open, waardoor er gemakkelijk vocht binnendringt.