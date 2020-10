‘Auto-influencer (29) met miljoen volgers betrokken bij dodelijke Duitse straatrace’

Een 29-jarige influencer met meer dan een miljoen volgers op Instagram is afgelopen weekend betrokken geraakt bij een illegale straatrace op de Duitse snelweg. Daarbij viel één dode te betreuren. De influencer zat achter het stuur van de Lamborghini Aventador S die zaterdagmiddag van de baan schoot en twee wagens ramde. De bestuurder van een Skoda kwam om het leven in de vlammenzee.

Volgens de Duitse krant Bild is de verdachte Navid F. die als ‘Navid Alpha’ grote sier maakt op Instagram. Zijn 1,1 miljoen volgers krijgen geregeld filmpjes te zien waarin hij zichzelf filmt terwijl hij zijn bolide plankgas geeft op de Autobahn.

Hoge snelheid

De twintiger reed zaterdag omstreeks 13.45 uur op de snelweg A66 richting Wiesbaden, bij Frankfurt. Volgens getuigen was hij aan het racen met een andere Lamborghini en een Porsche. Op sociale media verscheen een foto waarop de drie sportwagens even daarvoor te zien zijn bij een tankstation. Ook een andere weggebruiker heeft de racende voertuigen kort voor de crash nog gefilmd.



De kakigroene Aventador - kostprijs 335.000 euro - crashte met hoge snelheid tegen de vangrail en slipte daarna tegen een Opel Corsa en een Skoda. Navid Alpha’s Lamborghini en de Skoda vlogen in brand. De influencer uit Frankfurt raakte lichtgewond, maar kon zichzelf in veiligheid brengen. De brandweer kon niets meer doen voor de bestuurder van de Skoda. De blauwe Porsche en de witte Lamborghini vluchtten na het ongeval weg.

‘Moord’

‘Navid Alpha’ en de 55-jarige bestuurder van de Opel zijn naar het ziekenhuis overgebracht. De twintiger mocht na verzorging naar huis. Hij verscheen daarna voor de onderzoeksrechter en zit inmiddels vast. De 26-jarige bestuurder van de Porsche heeft zich vrijwillig gemeld bij de politie en werd eveneens gearresteerd.

De politie is op zoek naar de derde automobilist met de witte Lamborghini die ook mee racete. Dit voertuig stond geparkeerd in Hofheim am Taunus (Hessen) en is in beslag genomen. De sportwagen heeft een niet nader genoemd buitenlands kenteken. Alle drie worden ze verdacht van ‘moord’.

Straffen

In Duitsland mag je weliswaar op sommige plekken zo hard rijden als je wilt, maar onderling racen tegen elkaar wordt streng bestraft. Zo kregen twee straatracers vorig jaar in beroep een levenslange celstraf voor moord. Hun race eindigde in 2016 met de dood van een derde bestuurder. Het hof oordeelde dat de racers goed genoeg wisten dat hun race levens kon kosten en dat hun daden getuigden van verregaande nalatigheid.

Volledig scherm © Instagram navid.alpha

