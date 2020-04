Auto kopen wordt nooit meer hetzelfde: meer online en op afstand. ‘Dit is de toekomst’

Vanwege de coronacrisis kopen steeds meer Nederlanders een auto zonder de showroom van een dealer te bezoeken. Kiezen en bestellen doen we online, een proefrit maken we vanuit huis en de aflevering gebeurt – op gepaste afstand – voor de deur. Betekent de 1,5 metermaatschappij het einde van de traditionele autodealer?

Ook autobedrijven maken een lastige tijd door nu Nederland gebukt gaat onder de coronacrisis. Het is stil in de showrooms. Potentiële autokopers laten de dealers links liggen uit angst voor fysiek contact, waardoor de verkopen van nieuwe en gebruikte modellen drastisch inzakken. ,,De branche wordt hard geraakt. Uit onze wekelijkse ‘Coronamonitor’ blijkt dat onafhankelijke autobedrijven een gemiddeld omzetverlies van 50 procent verwachten. Daarbij geeft bijna een derde van onze leden aan dat ze mogelijk personeel moeten ontslaan als gevolg van de crisis”, meldt algemeen voorzitter Han ten Broeke van brancheorganisatie Bovag.

Lees ook Mercedes gelooft niet meer in waterstof voor personenauto's Lees meer

In beweging

Maar de slechte situatie zorgt er ook voor dat autobedrijven in beweging komen. Nu consumenten niet naar de showrooms afreizen, komen verkopers en fabrikanten steeds meer naar ze toe en ontwikkelen ze andere initiatieven. Zo introduceerde automaker Volvo onlangs de Stay Home Store, een digitale omgeving waar consumenten online een automodel kunnen bestellen zonder de deur uit te hoeven. Ook de manier waarop bedrijven tweedehands modellen verkopen is duidelijk aan het veranderen.

,,Je ziet dat de branche in sneltreinvaart gedisciplineerd wordt om het publiek op een modernere manier te bereiken”, bevestigt automotive expert Paul de Vries van de Digital Car Dealer Workshop (DCDW). ,,Ze móeten wel in actie komen om de schade te beperken. Auto’s verkopen zichzelf niet meer, dus zie je dat bedrijven nu wel ineens bereikbaar worden via Whatsapp of een auto laten zien aan een mogelijke klant via videobellen. Voor veel bedrijven was dat nooit echt nodig óf de verkopers wilden niet aan die technologie, maar door de coronacrisis moeten zij beter hun best doen.”

Volledig scherm Autoverkopen zijn door de coronacrisis sterk gedaald, waardoor dealers soms grote voorraden hebben. © AP

Proefrit aan huis

Ook fysiek komen de autobedrijven meer in actie. Zo introduceerde het grote online autoplatform Autotrack.nl enkele weken geleden de ‘Proefrit aan huis’. ,,Die extra service is een doorslaand succes”, zegt Rico van der Vies van het overkoepelende Automotive MediaVentions dat naast AutoTrack ook Gaspedaal.nl en Autowereld.nl beheert. ,,Mensen die geïnteresseerd zijn in een bepaalde auto, vinden op onze site tegenwoordig een knop waarmee zij zo’n proefrit kunnen aanvragen. Dat is inmiddels al ruim 2.300 keer gebeurd.”

Quote Ongeveer tien procent van onze klanten kiest al voor een proefrit aan huis en dat zijn vaak heel serieuze kopers Rico van der Vies, Automotive MediaVentions

Bij een proefrit aan huis komt een medewerker van het autobedrijf bij je langs met de auto die je op het oog hebt. Voor de deur wordt hij netjes ontsmet, waarna je een uur de tijd hebt om een uitgebreide testrit te maken en de auto te beoordelen. ,,Autokopers gaan op het moment weliswaar minder naar een showroom, maar in onze cijfers zien we dat zij zich online meer oriënteren op een nieuwe auto”, zegt Van der Vies. ,,Dan loont het dus om naar die mensen toe te gaan. Ongeveer tien procent van onze klanten kiest al voor een proefrit aan huis en dat zijn vaak heel serieuze kopers. Veelal zijn het mensen die vanwege de huidige situatie snel een auto nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze nu liever niet met het openbaar vervoer reizen. Desondanks verwacht ik dat dit soort service een blijvertje is: de extra moeite die een autobedrijf doet, leidt vaak tot een extra verkochte auto.”

Alles online

Voor sommige autobedrijven is sinds een jaar of drie een ‘huisbezoek’ de normaalste zaak van de wereld. Bij Auto.nl en Bynco.com (Buy Your Next Car Online) vind je geen fysieke showroom meer, maar doe je als autokoper alles online. Van het rondneuzen tussen verschillende types tot het kiezen van jouw auto en de uiteindelijke betaling: alles gaat digitaal. ,,Behalve de overhandiging, want we leveren de auto persoonlijk af voor de deur. Op gepaste afstand uiteraard, met inachtneming van de geldende RIVM-regels”, legt Martijn Bovee van Auto.nl uit. ,,Wij zijn eigenlijk geen autobedrijf, maar eerder een webshop die toevallig in auto’s doet.”

Bovee hangt niet de vlag uit vanwege de coronacrisis (‘de gezondheid van iedereen is by far het belangrijkst’), maar de huidige verschuiving naar online autokopen legt zijn bedrijf geen windeieren. ,,Wij zijn al drie jaar bezig en geloven dat dit de toekomst is. In vergelijking met de VS en Groot-Brittannië loopt Nederland op dit vlak nog best ver achter, maar voor ons was april de beste maand tot nu toe. We gaan onze eerder opgestelde prognoses voor dit jaar niet halen omdat de hele markt tegen zit, maar relatief gezien doen we het goed.”

Quote Een ‘digitaal autobe­drijf’ zou nooit wat worden. Maar nu zien ze ineens dat het goed werkt Jeroen Veldman, Bynco.nl

Bij Bynco zien ze een vergelijkbare situatie, geeft general manager Jeroen Veldman aan. ,,Je zou kunnen zeggen dat corona zorgt voor een betere kapstok voor ons concept. Ook wij verkopen meer auto’s dan voorheen, omdat het past bij wat mensen nu willen. Snel en transparant een betrouwbare auto vinden zonder te veel fysiek contact of de noodzaak om drukke plekken te bezoeken. Voorheen zag de bestaande autobranche ons als een raar bedrijf; een ‘digitaal autobedrijf’ zou nooit wat worden. Maar nu zien ze ineens dat het goed werkt. Toch is de markt slecht: mensen die niet direct een auto nodig hebben, zijn duidelijk met andere dingen bezig. In heel 2019 hadden we zo’n 500 bestellingen, dit jaar verwachten we er tussen de 2000 en 3000. Zonder corona was dat aantal hoger geweest.”

Blijvend effect

We kopen dus meer auto’s online, maar hoe blijvend zal dat effect zijn na deze crisistijd? ,,Ik geloof niet dat de hele autowereld straks online gaat verkopen’’, voorspelt Bynco-baas Veldman. ,,Daarvoor is de lokale rol van de plaatselijke dealer voor veel mensen nog te belangrijk. Wel denk ik dat corona zorgt voor blijvende digitalisering, waarbij klanten grote delen van het aankoopproces zelf online willen gaan regelen, inclusief de proefrit, al dan niet aan huis. En ze houden toch een persoonlijke relatie met de dealer voor bijvoorbeeld onderhoud.”

Rico van der Vies (AutoTrack/Gaspedaal) herkent zich in dat toekomstbeeld: ,,Een auto is – op een huis na – voor veel mensen nog altijd de duurste aankoop van hun leven. Voordat je hem koopt, wil je hem toch even zien. Even controleren hoe hij gebruikt is. Veel online autobedrijven geven veertien dagen omruilgarantie, maar om die zekerheid te geven maken ze de prijzen van auto’s ook vaak hoger. Alles heeft zijn prijs, voor niets gaat de zon op. Aan de andere kant zien we in de cijfers van Gaspedaal.nl, dat als het ware het ‘Google van de auto-advertenties’ is, dat er een groeiende behoefte is aan online autokopen. Daarom verwacht ik dat het serviceniveau van autobedrijven blijvend zal toenemen. Ook wij hebben meer initiatieven in de pijplijn om consumenten nog meer gemak en service te bieden.’’

Zoom

Paul de Vries van DCDW: ,,Ik hoop vooral dat autoverkopers, die nu toch een beetje moeten wennen, straks niet terug gaan naar ‘het oude normaal’. Een gesprek met je klant via Zoom is altijd beter dan met een nietszeggend mailtje. Laat je zien, doe het live, durf! Daarnaast denk ik dat er na deze crisis minder dealervestigingen over zijn. Nu zijn er te veel, dus er zullen de komende maanden helaas wel wat bedrijven gaan omvallen.” Overigens zijn de verwachtingen van Bovag-leden zelf optimistischer dan aan het begin van de crisis: inmiddels verwacht zo’n 80 procent de huidige dip te overleven.