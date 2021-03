Auto's gaan binnenkort ook je voeten masseren

Het systeem bevindt zich in de vloer van de voetenruimte en moet het comfort aan boord verder verbeteren. Bij de aanvraag is de volgende omschrijving geplaatst: ‘Autostoelen met massagesystemen zijn verkrijgbaar in vele configuraties. De gezondheidsvoordelen van een massage zijn algemeen bekend en omvatten ontspanning, stressvermindering, verbeterde bloedsomloop, lagere bloeddruk, verlichting van hoofdpijn of migraine, verlichting van angst, natuurlijke pijnverlichting en nog vele andere voordelen, die te talrijk zijn om hier op te noemen.’

GM’s voetmassageapparaat in de vloer blaast pneumatische elementen op die heen en weer bewegen in massagepatronen met behulp van een luchtpomp. De bewegende pneumatische elementen zijn netjes ingedeeld in twee rijen die ongeveer zitten waar je je voeten voor de passagiersstoel van een auto normaal gesproken plaatst. De verwachting is dat het systeem debuteert in Hummer- en Cadillacmodellen. De kans is groot dat andere fabrikanten zullen volgen.