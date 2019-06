Auto’s krijgen airbags aan de buitenkant: zo werken ze

Het idee voor externe airbags zweeft al een aantal jaren rond in de auto-industrie, maar versnellingsbakfabrikant ZF is op dit moment concreet in gesprek met potentiële klanten en kan het systeem binnen twee jaar leveren in productieauto’s.



De introductie van deze systemen is nu gemakkelijker dankzij het toegenomen aantal sensoren zoals camera’s, radars en zogenoemde lidars, die voertuigen en objecten in de omgeving detecteren. De computer van een auto kan bepalen of een crash onvermijdelijk is. Sommige auto’s hebben al zogenoemde PreSense-functies die een auto voorbereiden vlak voor een onvermijdelijke aanrijding, zoals door het aanspannen van de veiligheidsgordel of het sluiten van ramen.



Het systeem van ZF herkent door middel van sensoren, camera’s en lidar in 150 milliseconden of een botsing aan de zijkant onvermijdelijk is. Dat is ongeveer even snel als één knipperbeweging met je ogen. De externe airbag heeft een inhoud van 280 tot 400 liter, afhankelijk van het voertuig waarop de airbag zit. Ter vergelijking: dat is vijf tot acht keer meer dan een normale airbag. De externe airbag klapt uit de dorpel tussen de A- en C-stijlen naar boven om de impact van de botsing met tot wel 40 procent te verminderen.