Auto's moeten sneller aan de stekker

Voormalig Au­di-top­man na vier maanden uit de cel

14:52 Voormalig Audi-topman Rupert Stadler komt vrij uit voorarrest. Dat heeft de beroepsrechter in München bepaald. Stadler zat sinds juni vast in de gevangenis voor ondervraging over zijn rol in het dieselschandaal. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het gesjoemel met de uitstoot van diesels.