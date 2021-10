Auto vergeten na vliegreis? Deze luchthaven gooit ze gewoon op de veiling

Eén ding is zeker: ze nemen ruimte in beslag en dat kost geld. Daarom onderneemt Pittsburgh Airport nu actie en veilt de auto’s, zo meldt het Duitse Auto Motor und Sport . De exemplaren die onder de hamer komen bij Joe R. Pyle Auctions zijn niet allemaal wrakken op wielen. Zo wordt onder andere een keurig ogende Mini Cooper S Countryman uit 2015 geveild. Het is een van de twee auto’s waar zelfs nog een sleutel bij zit.

De Mini start niet meer, maar is optisch in goede staat. Datzelfde geldt voor de BMW 530i uit 2002. In tegenstelling tot de Mini is hier geen sleutel meer van. Ook op de veiling: een duidelijk versleten Chevrolet Impala uit 2007. De overige aangeboden voertuigen variëren van ‘bijna rijp voor de schroot’ tot ‘nog in goede staat’. Pittsburgh Airport gebruikt de veiling ook om afstand te doen van enkele afgedankte speciale voertuigen.