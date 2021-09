Auto waarin rapper Tupac werd vermoord is te koop voor 1,4 miljoen

De 25-jarige rapper zat op 7 september 1996 in de auto met platenbaas Suge Knight, toen zij bij een stoplicht onder vuur werden genomen. Tupac werd vier keer geraakt. Hij overleed zes dagen later in het ziekenhuis.

De dader van de moord is nooit opgepakt. In 2002 publiceerde de Los Angeles Times een onderzoek waarin de krant concludeert dat de dader Orlando Anderson was, een lid van de gang Southside Crips die een paar uur eerder was aangevallen door de entourage van Tupac vanwege een mogelijk gestolen ketting. In 2018 liet de politie in Las Vegas weten de zaak te hebben heropend, nadat een ander ganglid in docuserie Death Row Chronicles ook had verklaard dat Anderson de dader was. Ook hierop volgde echter geen arrestatie.