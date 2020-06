Autobezit voor twee derde Europeanen veel belangrijker door coronavrees

Opvallend is ook dat ‘autodelers’ minder hebben minder last van smetvrees dan gedacht. Eind april en begin mei herstelde het aantal boekingen bij het Nederlandse particulier autodeelplatform SnappCar met 300 procent en dat is veel sneller dan de directie had verwacht.



Het aantal boekingen ligt zelfs circa 15 procent boven het niveau van dezelfde periode in 2019. ,,Na een korte dip in maart is het opvallend hoe razendsnel autodelen groeit in deze coronaperiode”, aldus directeur Victor van Tol in een verklaring. ,,Mensen ontdekken de deelauto als alternatief voor het openbaar vervoer of voor het kopen van een eigen auto, zo blijkt uit onze cijfers.”