‘Autobranche moet eerlijker zijn over onderhoudsbeurt’

VRAAG & ANTWOORD,,Laatst vroeg een lezer in deze rubriek of haar tien jaar oude auto na slechts 1500 kilometer in een jaar gereden te hebben, een onderhoudsbeurt nodig heeft”, schrijft lezer Zjeffrie Oberjé. ,,Ik ben zelf garagehouder en heb 40 jaar ervaring als technisch specialist en apk-keurmeester. In dit geval is een onderhoudsbeurt zeker niet nodig. Het ging om een auto die toch voor de apk moet en daar wordt de veiligheid gecheckt. Een extra vloeistofniveau- en bandendrukcontrole is wel aan te raden. Het zou mooi zijn als de autobranche hier eindelijk eerlijk over zou worden. Dan komt deze misschien ook eens uit de negatieve hoek waar ze al jaren in zit. Dus niet alleen maar beurten aansmeren om er geld aan te verdienen en waarmee het milieu onnodig wordt belast door het afval dat hieruit voortkomt.”