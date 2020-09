Autofabrikant laat kantoorpersoneel aan de lopende band werken

General Motors kampte de afgelopen maanden met flinke vertraging in de autoproductie, als gevolg van het coronavirus. ,,Het blijkt erg moeilijk om de stabiliteit terug te krijgen die we graag zouden zien. Om dat tijdelijk te overbruggen hebben we vrijwilligers gevraagd om minstens een week bij te springen in de fabricage. Tientallen mensen hebben zich daarvoor aangemeld‘’, laat woordvoerder Jim Cain van GM weten. Hij benadrukt dat iedereen die aan de lopende band staat eerst de nodige veiligheidstrainingen heeft gekregen. Het bedrijf probeert inmiddels een andere oplossing te zoeken, onder meer door tijdelijke krachten in te huren.