Autofabrikant Toyota bouwt unieke stad vol slimme technologie

Topman Akio Toyoda onthulde zijn plannen aan de vooravond van de CES, ‘s werelds grootste elektronicabeurs, in Las Vegas. Toyoda vertelde dat hij in Japan een terrein van 175 hectare voor ‘zijn’ stad reserveert. Hij noemt de stad ‘Woven City’, omdat alles en iedereen er via datanetwerken, camera's en sensors met elkaar verbonden is. De bouw moet begin volgend jaar van start gaan.

In de stad mogen alleen volledig zelfrijdende, elektrische auto’s komen. De woningen worden uitgerust met huisrobots die bewoners assisteren bij het dagelijkse leven. Ook zijn de huizen voorzien van sensoren die met kunstmatige intelligentie de gezondheidstoestand van bewoners checken, zorg dragen voor basisbehoeften en het dagelijkse leven gemakkelijker maken.

Levend laboratorium

Toyoda spreekt van een levend laboratorium, waar onderzoekers en wetenschappers vanuit de hele wereld zich kunnen bezighouden met het ontwikkelen en het testen van zelfrijdende voertuigen, hulprobots, smart homes en kunstmatige intelligentie.

De autofabrikant gaat andere bedrijven en wetenschappers uitnodigen om in Woven City aan eigen projecten te komen werken. ,,We heten iedereen welkom die de manier waarop we leven wil verbeteren, om te profiteren van dit unieke ecosysteem en ons te vergezellen in onze zoektocht naar een betere manier van leven en mobiliteit voor iedereen”, aldus Akio Toyoda.

De Deense architect Bjarke Ingels, oprichter van de Bjarke Ingels Group (BIG), gaat Toyota helpen bij het project. Ingels is bekend van het Two World Trade Center in New York, het nieuwe hoofdkantoor van Google in Californië en verschillende wolkenkrabbers in San Francisco en Vancouver.

Volledig duurzaam

De stad moet uiteindelijk volledig duurzaam zijn, met gebouwen die hoofdzakelijk van duurzaam hout worden gemaakt, om op die manier de ecologische voetafdruk te minimaliseren. Hierbij wordt gebruikgemaakt van traditioneel Japans houtsnijwerk dat deels geproduceerd wordt door robots. De daken van gebouwen worden bedekt met zonnepanelen, als aanvulling op de energie die opgewekt wordt door met waterstof gevoede brandstofcellen. Verder moet de stad als het ware opgaan in zijn natuurlijke omgeving, waarbij het gebruik van inheemse vegetatie een belangrijke rol speelt.

Centraal park

Toyota heeft voor de stad een groot centraal park in gedachten, evenals verschillende wijkparken. Ze zijn bedoeld om de inwoners dichter bij elkaar te brengen. De bedoeling is dat er in eerste instantie 2.000 mensen in Woven City komen te wonen, onder wie Toyota-medewerkers en hun gezinnen, gepensioneerden, wetenschappers en mensen van bedrijven die aan de Toyota Motor Corporation verbonden zijn.

De stad wordt gebouwd aan de voet van 3776 meter hoge Mount Fuji, een beroemde berg in de buurt van Tokio. Veel Japanners zien deze berg als heilig, omdat hij in verbinding zou staan met god.