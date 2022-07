Automobilist beter gewaarschuwd voor hulpverleners met spoed

De app van Flitsmeister waarschuwt ook al voor ambulances, maar die service werkt slechts in een beperkt deel van het land. Gebruikers van ANWB, Be-Mobile, Hyundai, Inrix, Kia en TomTom zullen binnenkort de nieuwe dienst, in samenwerking met de overheid, gaan merken: hun auto of app zal waarschuwen als een voertuig met zwaailicht en sirene nadert. De melding vertelt welk voertuig eraan komt en van welke kant. Eerst geldt dit alleen voor ambulances, later dit jaar ook voor andere hulpverleningsvoertuigen. Vanmiddag is minister Harbers aanwezig bij de kick-off in Utrecht. Gehoopt wordt dat de komende tijd meer bedrijven zich bij het initiatief, met de naam Safety Priority Services (SPS), zullen aansluiten.