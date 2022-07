Automobilist mist afslag, auto belandt op akker en brandt volledig uit

Het voorval vond rond 01.10 uur plaats bij de Staalsweg. De man was een doodlopende weg opgereden. Na zo’n 190 meter kwam de auto aan de slootkant tot stilstand en vloog in brand.



De brandweer van Nieuwdorp werd in eerste instantie opgeroepen voor een buitenbrand, maar het bleek dus te gaan om een voertuig. Voor de bestuurder, die gewond bleek, is een ambulance opgeroepen.



De bestuurder heeft tegen de politie verklaard dat hij een afslag had gemist en daardoor op de akker terecht was gekomen. De politie onderzoekt de zaak nog.