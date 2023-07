Automobilist raakt auto kwijt na negende aanhouding voor rijden zonder rijbewijs

Wildkampe­ren met de camper? Het is niet in alle landen toegestaan, maar in deze Europese landen wél

Bij wildkamperen met een camper denken we gewoonlijk aan Zweden en Noorwegen, want daar zou dat mogen, mits de grondeigenaar geen bezwaar heeft en je geen rommel achterlaat. Maar klopt dat wel? En hoe is het wildkamperen elders in Europa geregeld? Wij zochten het uit.