Automobilist rijdt 372 km/u met één hand aan het stuur

De man houdt één hand aan het stuur omdat hij de andere nodig heeft om te filmen. We weten niet zeker of dat in Duitsland illegaal is of niet, maar veilig is het allerminst. Met een klapband ben je bij deze snelheden sowieso slecht af, maar als je met één hand moet corrigeren, hang je meteen in de vangrail. De video begint met onboard-beelden van een LaFerrari die al meteen erg hard rijdt, terwijl we de twaalfcilinder motor op de achtergrond horen huilen. Binnen de kortste keren rijdt de auto 300 per uur.

Veilige kant

Boven de 320 gaat de acceleratie trager wanneer de auto overschakelt naar de zevende versnelling. Uiteindelijk tikt de auto 372 per uur aan voordat de video eindigt. Dat is opmerkelijk, omdat de officiële topsnelheid ‘slechts’ 350 kilometer per uur bedraagt. De reden is dat fabrikanten van supersportwagens liever aan de veilige kant gaan zitten van de prestaties van hun auto’s. Dat voorkomt dat boze klanten zich bij de fabriekspoorten in Italië melden wanneer hun auto door bijvoorbeeld tegenwind net niet de opgegeven topsnelheid haalt.

963 pk