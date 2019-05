Autoreparaties straks peperduur door technische snufjes in hypermoderne auto's

Kleine ongelukjes met de auto kunnen straks voor enorme kostenposten zorgen. Omdat er steeds meer technische snufjes in wagens zitten, bijvoorbeeld achter de voorbumper, is de reparatie van het voertuig al snel honderden euro’s duurder. Dat stellen autoschadebedrijven in Oost-Nederland. De BOVAG vreest bovendien dat kleine garages om gaan vallen.

Ze zijn het er allemaal wel over eens: al die nieuwe technische vernuften in auto’s zijn mooi en vergroten op lange termijn misschien de veiligheid, maar ze zadelen autobezitters ook op met peperdure reparaties. Dat blijkt uit een rondgang langs autoschadebedrijven.

Krasje

De technisch snufjes waarmee nieuwe auto’s in toenemende mate worden uitgerust leiden tot een kwart minder ongelukken, maar als het eenmaal foute boel is dan is de rekening hoog. Dat weet voorzitter Toine Beljaars van de schadetak van BOVAG. Overal in de auto zitten sensoren verstopt vanwege slimme technieken als een noodremsysteem of automatisch inparkeren. Een dikke kras op de bumper even overspuiten is er dan ook niet meer bij voor de nieuwe generatie auto’s.

Beljaars: ,,Voordat je het weet werken die sensoren niet meer of zijn ze beschadigd. Dat is hartstikke gevaarlijk.” Hij waarschuwt automobilisten met een hypermoderne auto dan ook niet zomaar naar ieder schadebedrijfje om de hoek gaan, maar zich goed te verdiepen in wat het bedrijf kan. ,,Vaak hebben de kleine ondernemingen niet de expertise om dit soort reparaties veilig uit te voeren.”

De bedrijven die complexe reparaties wel willen uitvoeren moeten flinke investeringen doen in nieuwe apparatuur, weet Beljaars. ,,Daarnaast moet personeel worden bijgeschoold om overweg te kunnen met al die complexe schades.”

Tent sluiten

Ron Pouw van Autoschade Pouw uit Apeldoorn verwacht dat de meeste collega-schadebedrijven de tent in de toekomst moeten sluiten. ,,We hebben hier nu ongeveer tien bedrijven die schade herstellen. Ik denk dat daar er over twintig jaar nog ongeveer twee van overblijven. In die nieuwe auto’s zitten overal radarsensoren. Om schades daaraan te herstellen hebben we technische mensen nodig. Die zijn duurder, maar ook forse investeringen maken het voor kleine bedrijfjes erg lastig om te blijven bestaan.”

Nieuwe koplamp

Ronald Tempel van ABS Autoherstel Bennie Jansen in Emmeloord schudt zo wat voorbeelden uit zijn mouw. ,,Neem koplampen. Er zijn nu auto’s die speciale LED-verlichting hebben. Eén nieuwe koplamp kost dan al snel zo’n 1500 euro. En dan moet je die lamp ook nog met speciale modules installeren. Ook dat kost weer enkele honderden euro’s. Dan hebben we het dus alleen over het vervangen van een koplamp. Iets wat je vroeger zo even deed.”

Sensoren

Ook ziet hij geavanceerde apparatuur vlak achter de bumpers zitten. ,,Bijvoorbeeld sensoren die er voor moeten zorgen dat een auto stopt, als er plotseling iets voor het voertuig opduikt”, zegt Tempel. Heeft een bestuurder een klein ongelukje, waarbij de voorbumper indeukt, dan kan dit niet zomaar hersteld worden. ,,Dan moeten we precies de procedures van de fabrikant volgen. Anders werken die sensoren niet meer.”

Maar al die technische snufjes moeten juist voor minder schade zorgen. Tempel twijfelt daarover. ,,Dat zien we nu nog niet. Autorijden blijft toch mensenwerk, een fout is snel gemaakt. Probleem is dat een klein foutje grote financiële gevolgen kan hebben.” Murenga Struyck van Car Masters in Deventer erkent die lezing. ,,Er zijn airbags aan de kant van de passagiersstoel die bij een licht tikje al afgaan en zo de motorkap en ruit vernielen. En wat denk je van elektrische auto’s? Die moeten spanningsvrij worden gemaakt, voordat je überhaupt iets kunt doen. Dat kost enkele uren en dus geld.”

Doorberekenen

Struyck schat dat een reparatie in de nabije toekomst zo’n 400 a 500 euro meer kost. ,,Dat moet helaas ook aan de consument worden doorberekend.” De ondernemer moet bovendien cursussen volgen om op de hoogte te blijven. ,,Dat kost ook duizenden euro’s per jaar.”