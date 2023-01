Autorijden bij gladheid? Zo voorkom je dat je de macht over het stuur verliest

Door de zware sneeuwbuien van vrijdagochtend is het glad op de wegen in Brabant. Na verschillende ongelukken stond er rond 07.30 uur al meer dan 50 kilometer file op de rijkswegen. Maar met deze tips van experts van de Duitse technische onderzoeksorganisatie TÜV voorkom je dat jouw auto gaat slippen en je de macht over het stuur verliest.

Afstand: als de wegen plotseling glad worden, is het allereerst belangrijk om de afstand tot de andere weggebruikers te vergroten. Rem niet abrupt, maar ga langzaam van het gas en druk voorzichtig het rempedaal in.

Sturen: heftige stuurbewegingen en abrupt gas geven verhogen het slipgevaar. Verlaag in ieder geval de snelheid in de bochten en stuur gelijkmatig in en uit. Houd ook het tempo constant in de bocht. Wanneer de voorwielen toch hun grip verliezen, laat dan voorzichtig het gas los, of rem totdat het ABS ingrijpt.

Uitbreken: Als de achterkant van het voertuig dreigt uit te breken, kan bij een auto met voorwielaandrijving de auto uit een slip worden gehaald door licht gas bij te geven en te sturen in de richting waar je naartoe wilt. Bij achterwielaandrijving is het een kwestie van voorzichtig het gas loslaten af of ontkoppelen.

Remmen: bij gladheid is de remafstand lang - zelfs met winterbanden. De beste manier om te vertragen, is om ook op de motor af te remmen. Als de auto blijft slippen: remmen totdat de grip is hersteld. Het ABS zorgt ervoor dat de auto bestuurbaar blijft. Op gladde wegen is het altijd raadzaam om altijd één versnelling lager te rijden dan normaal.

Kijken: Raak je toch in een slip, kijk dan waar je heen wilt en niet waar je níet heen wilt. Door de kijken naar het obstakel dat je niet wilt raken, stuur je er onbedoeld toch naartoe.

Kiezen: Onthoud in geval van plotselinge sneeuwval of gladheid: snelwegen en hoofdwegen (busbanen) worden eerst sneeuwvrij gemaakt. Blijf daarom altijd op de hoofdwegen en vermijd zijwegen, adviseren de experts van TÜV SÜD.