Autoshow Genève staat op losse schroeven en Chinese autofabrikant ziet af van onthulling door coronavirus

In een officiële persverklaring meldt de autofabrikant: ,,Als gevolg van het COVID-19 (coronavirus) en omstandigheden waarop Aiways geen grip heeft, is het niet mogelijk gebleken om de U6ion elektrische cross-overcoupé op tijd voor de persconferentie in Genève te krijgen. Aiways zal het voertuig op alternatieve manieren aan de internationale media in Genève onthullen.‘’ Daarmee wordt waarschijnlijk bedoeld dat de auto op videoschermen te zien zal zijn.

Het wordt spannend of de internationale autoshow van Genève dit jaar überhaupt doorgaat. Met meer dan een half miljoen bezoekers is het de vraag of een dergelijk groot publieksevenement wel verstandig is nu het coronavirus in Europa rondwaart. Op de beurs presenteren autofabrikanten uit onder meer China, Zuid-Korea en Italië hun nieuwste producten. Dat zijn landen die op dit moment het zwaarst zijn getroffen door het virus. En dat de show nota bene in Genève plaatsvindt, helpt ook al niet mee. In Genève is immers niet alleen het hoofdkwartier van het Rode Kruis gevestigd, maar ook het hoofdkantoor van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), onderdeel van de Verenigde Naties. Het zou een blamage zijn als juist op die plek op grote schaal nieuwe besmettingen plaatsvinden. De beursorganisatie zegt de situatie van dag tot dag in de gaten te houden en vooral eventuele beslissingen van de overheid af te wachten.