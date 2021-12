Baby geboren in zelfrijdende Tesla onderweg naar ziekenhuis

VRAAG & ANTWOORD ‘Moet ik in Spanje een reserve­wiel in de auto hebben?’

‘Wij gaan met onze Volvo XC60 naar Spanje om er te overwinteren’, schrijft lezer Jan Sluiter in de wekelijkse vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ‘In Spanje is het verplicht om een reservewiel of ‘thuiskomer’ bij je te hebben. Maar mag het ook de bandenreparatieset zijn die standaard in onze Volvo zit?’

15 december