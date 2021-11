Beer trekt deur uit Lamborghini van 320.000 euro, eigenaar lacht

De sjeik uit Dubai is investeerder en verzamelaar van supersportwagens, maar hij heeft ook veel exotische huisdieren, zoals tijgers, leeuwen, hyena’s en slangen. Op verschillende video’s op zijn Instagram-profiel is te zien hoe hij speelt met wilde dieren terwijl hij in, op of naast dure voertuigen zit. Te zien zijn bijvoorbeeld een Lamborghini Urus, een paar Lamborghini's Huracán, een Rolls-Royce Wraith en een Nissan Patrol.

Albuqaish heeft 1,9 miljoen volgers op Instagram en 9,2 miljoen volgers op Tik Tok, waar zijn video’s meer dan 1,1 miljard views hebben verzameld. In zijn nieuwste video is te zien dat het om een vrij jonge beer gaat, maar kennelijk is het dier sterk genoeg om de deurscharnieren te breken en de Italiaanse supercar te beschadigen. De beer schrikt van de vallende deur, maar de eigenaar lacht het incident weg en roept het dier terug om 'm alsnog de appel te voeren.

De sjeik wordt regelmatig bekritiseerd omdat hij al die wilde dieren in gevangenschap houdt, maar hij beweert hij dat hij echt van ze houdt en dat ze goed worden behandeld in een klimaatgestuurde privé-dierentuin naast zijn landhuis. Hij stelt tevens dat geen van de dieren gedrogeerd is en dat ze al hun nagels en tanden hebben behouden. Aan de beelden te zien is ook de Lamborghini niet onherstelbaar beschadigd.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Humaid Abdulla Albuqaish (@humaidalbuqaish)

