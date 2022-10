Belgische ANWB waarschuwt voor brandstoftekorten in Frankrijk

Komt een Belg bij de politie met een mitrail­leur op zijn motorkap

Een mitrailleur op de motorkap van je auto plaatsen is geen goed idee, heeft een Belgische automobilist ervaren. Hij werd staande gehouden bij een verkeerscontrole in Frankrijk. De Franse politie laat weten dat het te allen tijde verboden is om een wapen, zelfs wanneer het is nagemaakt, te installeren op je auto.

27 september