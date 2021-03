Belgische coureur scheurt met 300 kilometer per uur over snelweg en zet beelden op TikTok

Op beelden die de 18-jarige coureur op TikTok zette is te zien hoe hij in z’n Audi RS3 met enorm hoge snelheden over snelweg E17 (een belangrijke noord-zuidverbinding door Vlaanderen) rijdt. De kilometerteller laat snelheden van 300 kilometer per uur zien. De federale politie onderzoekt het incident. De video is inmiddels verwijderd. Op zijn profiel staan nog andere filmpjes waar hij flink gas geeft.

Cordeel staat in het racewereldje bekend als een groot talent. Hij begon zijn carrière in 2017 en beleefde zijn eerste hoogtepunt in 2018 met een titel in de Spaanse Formule 4. Vervolgens won hij ook het F4-kampioenschap in de Verenigde Arabische Emiraten en Italië. In mei maakt de Vlaming zijn debuut in de Formule 3. Dat is de voorlaatste stap richting de Formule 1 - de koningsklasse van de autosport. Op de F3-erelijst staan onder meer de namen van Lewis Hamilton, Mick Schumacher, Lance Stroll en Lando Norris, die nu hoge ogen gooien in de F1.