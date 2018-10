Bentley Continental GT: bovengrondse Hyperloop

Rij-impressieWaar de vorige Continental GT was gebaseerd op het onderstel van de Volkswagen Phaeton, is voor het nieuwe model uitgebreid gewinkeld bij Porsche. De GT werd sportiever, maar niet veel. En dat is misschien maar goed ook.

De derde generatie Continental GT is compleet nieuw, maar dat zie je er niet direct aan af. Bentley heeft bewust gekozen voor evolutie van het uit 2003 stammende design, net zoals Porsche dat bij de 911 doet en Land Rover tot voor kort bij de Defender. De Continental GT is Bentley’s succesmodel met bijna 70.000 verkochte exemplaren, verspreid over twee generaties. Dergelijke populariteit in topkringen moet je koesteren. Vandaar dat generatie drie optisch gezien sterk lijkt op zijn vooranger.

Volledig scherm © Bentley

Wanneer je beter kijkt, is te zien dat de buitenste koplampen wat kleiner zijn geworden en de karakterlijnen in de flank ogen eveneens een stuk scherper, met dank aan de hedendaagse productietechnieken. De kont werd eleganter, dankzij de smalle ovalen lichtunits. Het is allemaal het werk van Luc Donckerwolke, de Belgische ontwerper die tegenwoordig bij Hyundai zit, maar voor zijn vertrek naar Seoel dit model op papier zette in dienst van Bentley.

Volledig scherm © Bentley

Overal tref je leder, houtfineer of al dan niet geborsteld aluminium. De haast naadloze overgangen tussen de verschillende materialen zijn gemaakt met Teutoonse precisie. Het pièce de résistance is het multimediascherm, dat je met een druk op de knop kan wegklappen, waardoor er drie analoge tellertjes in de plaats komen. Achterin zit je ook goed, maar niet zo majestueus als voorin door de relatief geringe beenruimte. Dit is duidelijk een auto die door de eigenaar zelf gereden moet worden en niet door een chauffeur. Analoog en digitaal gaan in de nieuwe Continental hand in hand. De ventilatieroosters verstel je bijvoorbeeld met het bekende trekstangetje, maar het instrumentarium is dan weer vervangen door een kleurenscherm. Wel jammer dat je snel vette vingers krijgt op de van glimmende pianolak voorziene oppervlakken en het touchscreen.

Volledig scherm © Bentley

Bentley deed voor de nieuwe Continental GT een beroep op Porsche, een zustermerk binnen de Volkswagen Groep. Die stelde het zogeheten MSB platform van de Panamera beschikbaar, wat betekende dat de Britten afscheid konden nemen van het achterhaalde onderstel van de Volkswagen Phaeton. Eveneens vanuit Duitsland komt de 48 Volt-centrale, die de luchtvering met drie compartimenten en elektronisch aangestuurde actuatoren voor aanstuurt, plus de stabilisatorstangen achter. Deze zorgen ervoor dat hij niet overhelt als je van richting verandert, en daardoor biedt hij geweldig veel grip. Hij is ook aanzienlijk minder zwaar in z’n neus en biedt goed comfort op de lange afstanden.

Volledig scherm © Bentley

De remmen zijn van staal, maar vooraan wel voorzien van de grootste schijven die je vindt op een hedendaagse straatwagen. Vierwielaandrijving is standaard, maar werkt nu met een meerplatenkoppeling, die het accent meer op de achterwielen legt. In normale omstandigheden is gaat 98 procent van de aandrijving naar de achterwielen, maar bij gripverlies kan tot 38 procent van de trekkracht naar de voorzijde gedelegeerd worden.

Volledig scherm © Bentley

Ondanks een aluminium carrosserie weegt de nieuwe Bentley afgerond 2,3 ton. Dat is angstaanjagend veel meer dan de Aston Martin DB11, die ondanks zijn V12-motor 1.825 kilo weegt. De Mercedes-AMG S 65 Coupé heeft ook twaalf cilinders aan boord en weegt 2.110 kilo. De ontwerpers van Bentley schamen zich echter niet voor de obesitas-neigingen van de Continental GT. Zij waren wars van het sluiten van ‘compromissen op welk gebied dan ook en wensten dan ook geen water bij de wijn te doen op het gebied van luxe, materiaalgebruik en vakmanschap. De nieuwe Continental GT moest wederom de standaard in zijn klasse worden.

Volledig scherm © Bentley

Qua motorisering kan daarover geen twijfel bestaan. De krachtbron is een 6,0 liter W12 van eigen makelij, die in gemoderniseerde vorm goed is voor liefst 635 pk en 900 Nm. Daarmee kan de Bentley in 3,7 seconden naar de 100 km/u sprinten. De topsnelheid ligt op een Autobahn dominerende 333 km/u. Het genoemde koppel is al bij 1.350 toeren beschikbaar, oftewel meer dan drie keer ‘eerder’ dan de 25 procent lagere maximale waarde van de oude Continental GT.

Volledig scherm © Bentley

Wat tijdens het rijden vooral opvalt, is hoe monsterlijk snel de auto is. Al dat koppel komt op de weg met een heel nieuw soort alertheid en agressie. Dat is met opzet gedaan; de klanten wilden dat hun auto’s krachtiger zouden aanvoelen. De Bentley Continental GT is eveneens sportiever geworden, en is zodoende wat van zijn typische, moeiteloos asfalt verslindende kwaliteiten kwijtgeraakt. De nieuwe GT heeft ook een lager verbruik, waarmee Bentley enkele van de grootste fouten van het vorige model weggewerkt heeft. Het zitcomfort en de rijpositie zijn van topklasse, maar het zicht rondom is niet optimaal door de combinatie van A-stijl en deurspiegel en het zicht naar achteren is ook beperkter dan je zou verwachten.

Volledig scherm © Bentley

De nieuwe Continental GT is nog altijd geen sportwagen, vooral niet met de motor W-12 onder de motorkap. De auto wil zijn inzittenden graag met veel comfort vervoeren, ook op bochtige bergweggetjes. De motor is machtig sterk en accelereren doet de Bentley met een asfaltverschroeiende bruutheid. Maar lenig is de zwaargewicht niet, ook al is voor het onderstel uitgebreid gewinkeld bij Porsche. Dat is niet per se een slechte zaak. Immers, zoals elke grote tourer is ook de Bentley Continental GT een compromis. In dit geval tussen zacht en verfijnd comfort met een vleugje sportiviteit.

Volledig scherm © Bentley

Wie een sportievere auto wil, moet wachten op de variant met de levendige V8 die Bentley ook in de Bentayga heeft gelepeld. Dat scheelt vast een flink aantal kilo’s en waarschijnlijk ook een VW Golf in de aanschafprijs. Een bochtenbedwinger zal het echter nooit worden en dat is misschien maar goed ook. Want de Bentley Continental GT mocht alles worden, maar geen Porsche-concurrent en dat is gelukt.