Benzineprijs daalt, maar kan niet onder 1,46 euro zakken

De adviesprijs voor een liter Euro95 is nu 1,56 euro en voor een liter diesel 1,30 euro. Prijzen aan de pomp zijn echter fors lager, wie goed zoekt kan ook voor 1,35 een liter benzine tanken en een liter diesel is al te verkrijgen voor 1,12 euro met hier en daar zelfs stuntprijzen van 1,07 euro.

In België schommelt zowel de benzine- als dieselprijs rond de 1 euro. En Duitsers betalen 1,10 voor een liter benzine en 1 euro voor diesel. En in Luxemburg is de prijs ver onder de euro. In Nederland kunnen de prijzen niet heel veel lager, vanwege de hoge accijns op brandstof. Op elke liter benzine zit 80 cent aan accijns en daar komt ook de btw nog bij. Bij de huidige adviesprijs wordt er nu 1,07 euro belasting per liter geheven. De accijns op een liter diesel is 30 cent.

Dubbeltje

,,Als de benzine 1,50 euro kost en de belasting is 1 euro, dan is 50 cent om de olie uit de grond te halen, te raffineren en te transporteren. Daar blijft dan weinig marge over. Daarom kan de benzineprijs niet heel veel lager meer. In elk geval niet meer met die grote stappen van afgelopen maanden. Eerder nog met enkele centen, hooguit nog een dubbeltje’’, zegt Paul Selms van United Consumers.

De reden voor de lage prijzen is de coronacrisis waardoor de vraag wereldwijd is gedecimeerd. In Nederland daalde de afzet met 30 tot 50 procent. De voorraadtanks puilen uit. Voorafgaand aan de pandemie was er bovendien ruzie tussen de olieproducerende landen waardoor de olieprijzen daalden.

In Duitsland zijn de brandstofprijzen op het niveau van 2009. In Nederland zitten we op het niveau van 2016, doordat de accijnzen blijven stijgen. In tien jaar tijd is die belasting op brandstof zo'n 10 cent gestegen.